Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

STF valida fim automático do auxílio-doença em até 120 dias sem nova perícia

Medida permite ao INSS programar data de encerramento do benefício caso não haja nova consulta

Agência Brasil
Agência Brasil

Agência de notícias

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 13h51.

Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) validou a regra que autoriza o fim automático, em 120 dias, do auxílio-doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem que seja necessária a realização de nova perícia médica do beneficiário.

Pela mesma decisão, o INSS também fica autorizado a estimar uma data, anterior aos 120 dias, para a cessação automática do benefício e o retorno do segurado ao trabalho, também sem perícia médica.

Decisão com repercussão geral

O caso foi julgado no plenário virtual, em sessão encerrada às 23h59 desta sexta-feira, 12. O tema possui repercussão geral, o que significa que a decisão do Supremo é vinculante e deve servir de base para a análise de todos os casos semelhantes que tramitem em qualquer tribunal do país.

Os procedimentos foram inseridos por duas medidas provisórias editadas e convertidas em lei em 2017, mas eram contestados por uma segurada que obteve vitória na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe para afastar o fim automático do benefício e realizar nova perícia médica.

Argumentos do INSS e voto dos ministros

A Justiça sergipana havia entendido que o tema não poderia ter sido regulamentado por meio de medida provisória e que, por isso, o fim automático do benefício, sem nova perícia para atestar a aptidão para o retorno ao trabalho, não poderia ocorrer.

Em recurso ao Supremo, o INSS argumentou que as normas sobre o assunto são constitucionais sob qualquer ponto de vista, formal ou material, e que o fim automático do benefício por data programada ou no prazo de 120 dias, conforme previsto na legislação, somente ocorre se o segurado não solicitar a prorrogação em tempo hábil.

Todos os ministros seguiram o voto do ministro Cristiano Zanin, que afastou as irregularidades formais alegadas e salientou que os dispositivos sobre a cessação automática do benefício não alteraram a proteção do trabalhador com carteira assinada.

“Pode-se observar que não houve, a rigor, alteração substancial nas disposições constitucionais que tratam da cobertura previdenciária dos eventos de doença ou invalidez temporário”, escreveu o ministro.

Direito do trabalhador

Oficialmente chamado Benefício por Incapacidade Temporária, o auxílio-doença é direito do trabalhador formal que esteja regular com as contribuições previdenciárias.

Acompanhe tudo sobre:INSSSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

Como dar entrada no Seguro Desemprego 2025: qual valor e como saber se tenho direito

Até quando pode andar com IPVA vencido? Veja as regras e como pagar

Estudante é preso pela PF por ameaças de morte ao deputado federal Nikolas Ferreira

STF forma maioria para liberar modelo cívico-militar em SP, mas decisão é provisória

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Se todo investidor sabe que precisa diversificar, por que o Vale do Silício aposta na mesma IA?

Mundo

Ataque de drones causa incêndio em refinaria da Bashneft na Rússia

Negócios

O executivo que trocou a estabilidade por uma empresa pequena — e fez ela crescer 2.233%

Tecnologia

China anuncia investigação antidumping contra chips dos EUA