A vacina da empresa de biotecnologia Moderna contra a covid-19 ganhou o apoio de um painel de especialistas nos Estados Unidos, uma ação vista como “preparação de terreno” para a liberação da segunda vacina contra o coronavírus em poucas semanas no país.

De acordo com a Bloomberg, o apoio foi formalizado por meio de uma votação entre conselheiros da Food and Drug Administration (FDA), que teve um resultado de 20 a 0 a favor da vacina nesta quinta-feira. Os conselheiros avaliaram que o imunizante não oferece qualquer risco — e colaboram para intensificar a campanha de imunização dos EUA. O esforço inicial permanece focado em profissionais de saúde e idosos que vivem em instituições de longa permanência.

O produto da Moderna é baseado na mesma tecnologia de uma injeção feita pela Pfizer Inc. e BioNTech SE, que foi liberada pelo FDA na semana passada. Assim como as vacinas recém-aprovadas, esta também mostrou um alto grau de eficácia em testes clínicos em estágio final.

Mesmo com a votação, a FDA não é obrigada a seguir o parecer concluído na reunião de hoje — apesar de frequentemente seguir as recomendações de seu painel de consultores. Se a vacina for realmente aprovada, mais de 5,9 milhões de doses devem estar disponíveis para uso dos Estados Unidos.

