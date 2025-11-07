Exportações chinesas caem 1,1% em outubro

Navio cargueiro em Huai’an, na província de Jiangsu, leste da China: as importações no mesmo mês aumentaram 1% (Costfoto/NurPhoto /Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 06h59.
As exportações da China recuaram 1,1% em outubro na comparação anual, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 7. O resultado representa a primeira queda nas vendas externas do país desde fevereiro e ficou bem abaixo da projeção da Bloomberg, que apontava alta de 2,9%.
O recuo ocorreu em meio ao aumento das tensões comerciais com os Estados Unidos antes da reunião entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump, que ajudou a reduzir o tom do conflito no fim do mês passado.
As importações chinesas tiveram leve alta de 1% no mesmo período, também abaixo da previsão de 2,7% feita pela agência.
Na semana passada, o encontro entre Xi Jinping e Donald Trump na Coreia do Sul encerrou meses de tensão comercial entre as duas maiores potências econômicas e tecnológicas do mundo.
Os dois presidentes concordaram em suspender várias medidas da guerra comercial por um ano. A China anunciou, por exemplo, a suspensão de tarifas sobre produtos agrícolas americanos, como a soja.
Em outubro, as importações chinesas de produtos americanos caíram 11,6% em relação a setembro, enquanto as exportações aumentaram 1,8%. Analistas apontam que os exportadores da China anteciparam suas vendas para evitar as tarifas elevadas dos EUA.
"Parece que a antecipação finalmente se dissipou em outubro. Como a guerra comercial foi suspensa por um ano, é provável que as exportações se normalizem", disse, em nota, Zhiwei Zhang, economista da Pinpoint Asset Management.
*Com informações da AFP