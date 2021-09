Do etanol à abobrinha: veja os produtos que mais subiram de preço

A inflação caminha para fechar o ano em seu pior patamar no Brasil desde 2015. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou em alta de 0,87% em agosto, e acumula crescimento de 9,68% nos últimos 12 meses.

Nos números divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o grupo que mais teve alta de preços foi o dos transportes, puxado pelo aumento de preço dos combustíveis.

No ano, no entanto, grupos como a energia elétrica e a alimentação também enfrentam alta.

Individualmente, o preço desses produtos subiu muito mais do que a inflação geral acumulada no mesmo período, de janeiro até agosto, que foi de 5,67%.

O campeão é o pepino, que subiu 78% entre janeiro e agosto. Se contabilizado só o mês de agosto, todos os itens que mais subiram individualmente também são do grupo de alimentos e de combustíveis.

Outros produtos subiram menos, mas também variaram a ponto de pesar no bolso do consumidor.

Na frente de tecnologia e entretenimento, os serviços de streaming, por exemplo, acumulam alta de 11,52% no ano, os televisores, de 13,21%, e os consoles de videogame, de quase 14%, todos entre as 60 maiores altas do ano. O automóvel usado acumula alta de 8,92%.

Já a energia elétrica subiu 10,61% em 2021 e 21% nos últimos 12 meses até agosto, incluindo o fim do ano passado. O preço deve seguir a trajetória de alta em setembro, com a seca e novas tarifas de emergência da Agência Nacional de Energia Elétrica passando a valer.

Abaixo, veja os itens que mais subiram no Brasil no acumulado de 2021, segundo a métrica nacional do IPCA, e os que mais subiram em agosto.

Maiores altas no acumulado de 2021, de janeiro a agosto:

Pepino 78,51%

78,51% Abobrinha 72,90%

72,90% Pimentão 58,18%

58,18% Etanol 40,75%

40,75% Revista 34,72%

34,72% Gasolina 31,09%

31,09% Gás veicular 30,12%

30,12% Óleo diesel 28,02%

28,02% Açúcar refinado 27,11%

27,11% Fubá de milho 25,05%

25,05% Mandioca (aipim) 24,93%

24,93% Repolho 23,82%

23,82% Gás de botijão 23,79%

Maiores altas nos subgrupos do IPCA no mês de agosto:

Tubérculos, raízes e legumes 8,01%

8,01% Hortaliças e verduras 5,17%

5,17% Frutas 3,90%

3,90% Aves e ovos 3,66%

3,66% Combustíveis (veículos) 2,96%

2,96% Combustíveis (domésticos) 2,42%

Variação nos grupos gerais do IPCA no mês de agosto:

Índice Geral 0,87%

0,87% Transportes 1,46%

1,46% Alimentação e Bebidas 1,39%

1,39% Vestuário 1,02%

1,02% Artigos de Residência 0,99%

0,99% Habitação 0,68%

0,68% Despesas Pessoais 0,64%

0,64% Educação 0,28%

0,28% Comunicação 0,23%

0,23% Saúde e Cuidados Pessoais -0,04%

O que leva à alta dos preços?

No geral, fatores como o dólar alto, alta nas exportações, preço do petróleo no exterior e a crise hídrica que afeta o preço da energia elétrica estão entre as principais frentes que têm elevado a inflação no Brasil desde o ano passado.

“O preço da gasolina é influenciado pelos reajustes aplicados nas refinarias de acordo com a política de preços da Petrobras. O dólar, os preços no mercado internacional e o encarecimento dos biocombustíveis são fatores que influenciam os custos, o que acaba sendo repassado ao consumidor final”, disse em nota nesta quinta-feira o analista de pesquisa do IBGE, André Filipe Guedes Almeida.

Alguma inflação é esperada em todo o mundo devido à retomada econômica, que impulsiona a demanda. Mas o Brasil vive um cenário complexo, com inflação galopante apesar do desemprego ainda muito alto, acima de 14%.

A crise hídrica que o Brasil vive neste inverno tem feito decolar os preços da energia elétrica, uma das principais altas no ano, tanto o custo para os consumidores quanto para toda a cadeia produtiva.

Com a alta da inflação, novos aumentos na taxa de juros são dados como certos. A taxa Selic está em 5,25% no momento, mas a projeção é que feche o ano beirando os 8%.

Por outro lado, economistas alertam que a alta de juros, uma das principais ferramentas usadas para conter a inflação, não deve resolver totalmente o problema, uma vez que o problema desta vez vem dos gargalos de oferta — como a falta de energia elétrica, exportações de alimentos em altas e desafios na cadeia produtiva globalmente.