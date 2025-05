Dia Livre de Impostos 2025: o que é, quando acontece e como funciona

O Dia Livre de Impostos (DLI) que acontece nesta quinta-feira, 29, é uma campanha nacional que ocorre anualmente no Brasil, com o objetivo principal de conscientizar a população, o poder público e o varejo sobre o impacto da alta carga tributária no preço dos produtos e serviços consumidos no país.

No Dia Livre de Impostos, lojas e estabelecimentos comerciais oferecem produtos e serviços com descontos que correspondem ao valor dos tributos embutidos nos preços, ou seja, os consumidores pagam o preço sem os impostos que normalmente incidem sobre esses bens.

Isso pode resultar em descontos que chegam a até 70% do valor final, dependendo do produto e da adesão do estabelecimento.

Por que o Dia Livre de Impostos existe?

O Brasil é conhecido por sua elevada carga tributária, que onera significativamente o custo de vida dos consumidores e afeta a competitividade das empresas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro trabalha cerca de 150 dias por ano apenas para pagar impostos. Produtos comuns, como gasolina, eletrodomésticos, roupas e eletrônicos, podem ter mais da metade do preço final composto por tributos.

Como funciona o Dia Livre de Impostos?

Durante o dia do evento, os lojistas participantes vendem seus produtos e serviços sem repassar o valor dos impostos ao consumidor. Cada estabelecimento decide quais produtos ou serviços terão o desconto correspondente aos tributos, conforme sua viabilidade e o tipo de tributação incidente.

Participam da ação lojas de rua, shoppings, farmácias, supermercados, restaurantes, postos de combustíveis, prestadores de serviços e e-commerces.

O desconto é calculado retirando do preço final o valor dos impostos que normalmente incidem sobre aquele produto ou serviço. Por exemplo, se um produto custa R$ 100 e tem uma carga tributária de 20%, no Dia Livre de Impostos ele seria vendido por R$ 80, representando uma economia direta para o consumidor.

Quais impostos estão livres neste dia?

O Dia Livre de Impostos considera os principais tributos que incidem sobre o consumo, como:

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

Programa de Integração Social (PIS);

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);

Impostos municipais e estaduais que incidem sobre bens e serviços.

A abrangência exata dos impostos descontados pode variar conforme o produto e o estabelecimento, mas a ideia é mostrar o peso total da carga tributária embutida no preço final.

O evento é organizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) e já está em sua 19ª edição em 2025, com participação de mais de 100 mil lojas em cerca de 1.500 cidades de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.