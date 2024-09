Copom eleva Selic em 0,25 pp, para 10,75% ao ano, e sinaliza novas altas de juros

Em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, nesta quarta-feira 18, aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual, para 10,75% ao ano. A decisão era amplamente esperada pelo mercado. Além disso, os diretores do Banco Central (BC) sinalizaram que os juros devem voltar a subir, mas não se comprometeram com um percentual específico e nem com o tamanho do ciclo.

"O ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo ora iniciado serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerão da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos", informou o BC.

Apesar de sinalizar nova elevação dos juros, persiste no mercado a dúvida sobre o tamanho do ciclo de alta. Entre economistas e analistas, parte das apostas indicam que a Selic pode subir entre 11,5% e 12% ao ano. Outro grupo defende o processo de elevação da taxa no Brasil pode ser menor, em virtude da desaceleração global, da redução do nível de atividade nos Estados Unidos e da queda de juros promovida pelo Federal Reserve (FED).

Esses três fatores têm potencial para reduzir o preço do dólar, o valor das commodities e contribuir para uma queda da inflação. Além disso, o diferencial de juros entre o Brasil e o Estados Unidos tende a atrair capital estrangeiro para o país, o que pode baratear ainda mais o custo da moeda norte-americana.

Transição para a gestão Galípolo

A decisão desta quarta é a primeira desde que o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, assumiu as rédeas da comunicação da autoridade monetária e foi indicado para presidir o BC. Além disso, a unânimidade entre os membros do Copom é importante para ancorar expectativas e para mostrar que há coerência entre o discurso e as ações do futuro presidente do BC.

Caberá a ele, a partir de agora, buscar a ancoragem das expectativas de inflação, diante das incertezas fiscais que rondam o país. E, como mostrou a EXAME, as declarações de Galípolo levaram o mercado e os economistas a precificar uma alta de juros na reunião do Copom desta quarta.

Galípolo conta com a simpatia de Lula e sempre se preocupou em manter boas relações políticas no PT e em outros partidos. Um exemplo disso é que, além de Fernando Haddad, ele também compareceu a festa de aniversário do José Dirceu, o que causou estranheza entre alguns presentes na ocasião. Essa proximidade com os políticos deve garantir uma sabatina tranquila no Senado, avaliam técnicos do governo. A expectativa é agendar a sabatina até 8 de outubro.

Nas reuniões privadas que têm feito com analistas, banqueiros e empresários, Galípolo tem sinalizado que não pretende adotar uma postura de alinhamento político e econômico ao governo. E que fará o que for necessário para controlar a inflação, mesmo que isso signifique subir os juros.