Contas externas têm déficit de US$ 5,6 bi em fevereiro, diz BC

As contas externas do Brasil registraram déficit de US$ 5,6 bilhões em fevereiro de 2026, uma melhora relevante frente ao saldo negativo de US$ 10,2 bilhões no mesmo mês de 2025.

Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira, 27, e refletem principalmente o avanço do saldo comercial de bens.

As estatísticas do setor externo reúnem informações sobre balanço de pagamentos, comércio exterior, serviços e fluxo de capitais. O resultado mensal indica como o país se financia externamente e sua dependência de recursos internacionais.

No acumulado de 12 meses até fevereiro, o déficit em transações correntes somou US$ 63,4 bilhões, equivalente a 2,71% do PIB. O número representa uma melhora frente aos US$ 79,0 bilhões (3,67% do PIB) registrados no mesmo período de 2025.

A melhora do resultado externo foi puxada pela balança comercial. Em fevereiro, o país registrou superávit de US$ 3,5 bilhões, revertendo déficit de US$ 1,1 bilhão observado um ano antes.

Serviços e renda pressionam resultado

O déficit na conta de serviços permaneceu estável em US$ 3,9 bilhões na comparação anual. Houve aumento relevante nas despesas com propriedade intelectual — que avançaram 46,8% — e com aluguel de equipamentos.

Por outro lado, gastos com transporte e serviços digitais, como telecomunicações e computação, registraram queda. As despesas líquidas com viagens internacionais atingiram US$ 1,1 bilhão, com alta expressiva frente ao ano anterior.

Já o déficit em renda primária somou US$ 5,6 bilhões, alta de 2,1% em relação a fevereiro de 2025. O resultado reflete principalmente o aumento nas remessas de lucros e dividendos ao exterior, que cresceram 13,6%.

Fluxo de investimentos e reservas

Os investimentos diretos no país (IDP) registraram entrada líquida de US$ 6,8 bilhões em fevereiro, abaixo dos US$ 10 bilhões observados no mesmo mês de 2025. Ainda assim, o acumulado em 12 meses atingiu US$ 75,9 bilhões, equivalente a 3,24% do PIB.

No mercado financeiro, os investimentos em carteira tiveram ingresso líquido de US$ 5,4 bilhões, com destaque para aplicações em ações e títulos de dívida. No acumulado em 12 meses, esses fluxos somam US$ 29,3 bilhões, revertendo saídas observadas no ano anterior.

As reservas internacionais atingiram US$ 371,1 bilhões em fevereiro, aumento de US$ 6,7 bilhões em relação ao mês anterior. O crescimento foi impulsionado por operações financeiras, valorização de ativos e receitas de juros.