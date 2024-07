Concentração de renda no Brasil aumenta 17% em 15 anos; veja ranking

A concentração de riqueza aumentou 16,8% no Brasil nos últimos 15 anos. O país é o segundo colocado no ranking de maior desigualdade feito com 56 países. A África do Sul lidera o levantamento.

O Global Wealth Report 2024 é elaborado pelo UBS e foi divulgado nesta quarta-feira. O trabalho usa o índice Gini para medir a diferença entre ricos e pobres.

No Brasil, esse coeficiente foi de 70 para 81. Quanto mais perto do 100, mais desigual é o país.

Veja o ranking do Global Wealth Report 2024 com os países que apresentaram os piores números sobre desigualdade:

África do Sul

Brasil

Emirados Árabes Unidos

Arábia Saudita

Suécia

EUA

Índia

México

Singapura

Indonésia

No mesmo relatório, o relatório mostrou que o nosso país teve um expressivo crescimento na riqueza média por adulto - mais de 375% - desde a crise mundial de 2008. Essa taxa é mais do que o dobro da registrada por México (150%) e mais do que a própria China (366%).

O estudo também revelou que o Brasil teve uma redução no ritmo de crescimento da riqueza entre 2010 e 2023. Inflação, crescimento menor e desvalorização do real foram os fatores mais importantes para isso.

Se entre 2000 e 2013 houve uma expansão na riqueza no Brasil de 384%, com média anual de 15%, nos 13 anos subsequentes essa taxa caiu para um ritmo anual de apenas 3%.

Mesmo assim, espera-se que o número de milionários no país deva aumentar 22% até 2028 - serão 83 mil novas pessoas, num universo de quase 464 mil indivíduos com um patrimônio igual ou superior a US$ 1 milhão.