Os países mais e menos desenvolvidos do mundo em 2023, segundo a ONU

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo mostrou recuperação e voltou ao mesmo patamar do pré-pandemia, de 0,739. Porém, o avanço é desigual, com os países mais pobres sofrendo mais para se recuperar, segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) 2023/24 divulgado nesta quarta-feira, 13, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Os dados apontam que os 38 países-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) alcançaram pontuações mais altas no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em comparação com seus níveis de 2019.

Entre os 35 países menos desenvolvidos que tiveram queda em seu IDH em 2020 e 2021, mais da metade, 18 países, ainda não retornou aos níveis de desenvolvimento humano que tinha em 2019 — antes da pandemia. O Brasil foi um desses países.

O PNUD mostrou ainda que todas as regiões em desenvolvimento não atingiram os níveis de IDH previstos com base na tendência registrada antes de 2019. Aparentemente, mudaram para uma trajetória de IDH inferior, o que indica potenciais retrocessos permanentes no futuro progresso do desenvolvimento humano.

Preocupação com a desigualdade e polarização

Apesar do resultado positivo mundial, o relatório aponta que o avanço é "profundamente" desigual. Enquanto países ricos estão com níveis recorde de desenvolvimento, os mais pobres retrocederam o ritmo de progresso.

Os dados apontam que existe uma concentração econômica apenas entre as grandes potências globais, com quase 40% do comércio global de mercadorias se concentra em três ou menos países; e a capitalização de mercado de cada uma das três maiores empresas de tecnologia do mundo superou o Produto Interno Bruto (PIB) de mais de 90% dos países em 2021.

"A crescente lacuna no desenvolvimento humano revelada pelo relatório mostra que a tendência de duas décadas de redução constante nas desigualdades entre nações ricas e pobres foi revertida. Apesar das sociedades estarem profundamente interconectadas, estamos aquém. Devemos aproveitar nossa interdependência, bem como nossas capacidades para enfrentar nossos desafios compartilhados e existenciais e garantir que as aspirações das pessoas sejam atendidas", afirma Achim Steiner, chefe mundial do PNUD.

O relatório alerta ainda que a polarização política agrava ainda mais os esforços para melhorar o desenvolvimento dos países. Os dados mostram que nove em cada dez pessoas em todo o mundo apoiam a democracia, mas mais da metade dos entrevistados em pesquisas globais apoiam líderes que reforçam regimes autoritários.

Os autores do relatório destacam que a crescente polarização aumenta políticas protecionistas e em oposição à cooperação global. O documento destaca que a desglobalização não é viável nem realista no mundo atual e que a interdependência econômica continua elevada. Ele indica que nenhuma região está próxima da autossuficiência, pois todas dependem de importações de outras regiões – na faixa de 25% ou mais – de pelo menos um tipo importante de bem e serviço.

Ranking de desenvolvimento de 2023

Na edição 2023 do ranking, os três países mais desenvolvidos se mantiveram os mesmos. Suíça na liderança, seguido por Noruega e Islândia. Ainda nas primeiras posições, a Dinamarca ganhou uma posição e assumiu o quinto lugar. A Austrália, antiga quarta colocada, caiu para o décimo lugar.

Os Estados Unidos subiram uma posição em relação ao ranking anterior e chegaram ao 20º lugar. O Japão, que estava em 19ª, caiu para a 24ª posição.

O IDH do Brasil passou de 0,754 para 0,760, alta em comparação com o ano anterior. O dado, porém, ainda é menor do que registrado em 2019, no pré-pandemia, e fez o país cair duas posições, de 87º para 89º. No mundo, o indicador foi para 0,739, o mesmo de 2019.

Veja abaixo o ranking dos países mais desenvolvidos e, em seguida, os menos desenvolvidos.

Os países mais desenvolvidos de 2023

O que é IDH?

Segundo o PNUD, o IDH é uma medida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. A escala vai de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo o índice estiver de 1, melhor é a qualidade de vida daquele país. Divulgado desde 1990, o relatório anual é uma das principais publicações da ONU.