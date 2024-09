China surpreende mercado e mantém juros inalterados

Os dados econômicos decepcionantes ressaltaram o ímpeto fraco da economia e renovaram os apelos para que o governo implemente mais medidas de estímulo fiscal e monetário.

No entanto, flexibilizar as políticas monetárias e reduzir as taxas provavelmente não será suficiente para reverter a crise econômica da China, de acordo com especialistas falando no "Street Signs Asia" da CNBC na manhã de sexta-feira.

Alguns grandes bancos reduziram sua previsão para o crescimento do PIB da China para abaixo da meta oficial do governo de 5%.