Decisão de juros na Ásia, novo CEO da Nike e relatório bimestral de despesas: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam mistos na manhã desta sexta-feira, 20. Após Dow Jones e S&P 500 renovarem recordes históricos na véspera, os índices futuros dos Estados Unidos caem em dia de vencimento triplo nas bolsas americanas.

Na Europa, a euforia com o corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) também diminui, e as principais bolsas operam em queda nesta manhã. Na Ásia, onde o mercado fecha “mais cedo”, as bolsas refletiram o otimismo em Wall Street e fecharam em alta, com o índice Nikkei, de Tóquio, subindo mais de 1,5%.

Manutenção de juros no Japão e na China

Em uma semana marcada pelas decisões de política monetária ao redor do mundo, neste último dia, chegou a vez do Japão. O Banco do Japão (BoJ) manteve a taxa básica de juros em 0,25%.

O patamar de 0,25% foi alcançado em julho deste ano, quando o BoJ elevou a taxa do intervalo entre 0% e 0,1% para o atual nível, o mais alto desde 2008, em uma decisão que surpreendeu os mercados.

O movimento busca controlar a aceleração da economia mais forte do que o esperado.

Segundo o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, a autoridade monetária irá subir os juros somente se os dados de preços e economia continuarem evoluindo conforme o estimado.

No entanto, Ueda defendeu que a instituição precisa de mais tempo para avaliar o impacto das incertezas econômicas no cenário.

Ainda de acordo com o presidente, o BoJ não almeja controlar o câmbio por meio de sua política monetária. Entretanto, a elevação da taxa de juros favoreceu o iene, que atingiu, no dia 27 de junho, o menor patamar desde 1986.

Na China, o Banco do Povo (PBoC) também manteve as principais taxas de juros inalteradas. A chamada taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano foi mantida em 3,35%, enquanto a de 5 anos permaneceu em 3,85%.

Em relatório, a Capital Economics afirma que a decisão ocorre na esteira da preocupação da autoridade monetária em relação à lucratividade bancária e ao recuo dos rendimentos.

Apesar disso, a consultoria reconhece que o enfraquecimento das perspectivas de crescimento econômico e a inflação muito baixa fortalecem o argumento por um corte de juros.

Novo CEO da Nike

Na noite de ontem, a Nike anunciou a volta de um executivo de longa data para comandar os negócios. Elliott Hill retornará à empresa, no próximo dia 14, para suceder John Donahoe como presidente e CEO da gigante de moda esportiva.

O mercado parece receber a notícia positivamente. Segundo Jessica Ramirez da Jane Hali & Associates à Reuters, a mudança de CEO "dá um sinal positivo porque é alguém que conhece a marca e conhece a empresa muito bem.”

No pós-mercado, as ações chegaram a subir 9%. Hoje pela manhã, antes da abertura do pregão, os papéis aceleravam quase 6%.

Hill trabalhou na Nike por 32 anos, ocupando posições de liderança na Europa e na América do Norte, onde desempenhou um papel crucial na expansão dos negócios para mais de US$ 39 bilhões. Além disso, liderou todas as operações comerciais das marcas Nike e Jordan, até sua aposentadoria em 2020.

Relatório bimestral de despesas, Haddad e Lagarde

Em dia de agenda esvaziada de indicadores, o destaque é o envio do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas do 4º bimestre ao Congresso, que deve ser feito ainda hoje.

No início da noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), fará uma palestra sobre os desafios da economia e as perspectivas da política no Brasil na Universidade de São Paulo (USP).

No exterior, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, discursa em evento do Fundo Monetário Internacional (FMI).