Nem Flamengo nem Palmeiras: veja quem mais faturou na Copa do Brasil até agora

Copa do Brasil: eliminados da Série A somaram R$ 2 milhões em premiação ( (Foto: Buda Mendes/Getty Images))
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Publicado em 15 de maio de 2026 às 10h51.
Dos 126 clubes que iniciaram a disputa da Copa do Brasil em fevereiro, apenas 16 seguem vivos na competição. Mesmo assim, todas as equipes participantes garantiram alguma premiação financeira ao longo da campanha.
Os classificados para as oitavas de final, fase que será disputada apenas após a paralisação para a Copa do Mundo, ainda irão disputar uma nova cota milionária. A vaga nas quartas renderá mais R$ 4 milhões aos clubes.
Ao contrário do que muitos imaginam, os clubes que mais faturaram até aqui não são da Série A. Isso acontece porque as equipes da elite nacional entraram diretamente na quinta fase e começaram a receber premiações apenas a partir desta etapa.
Com isso, clubes eliminados precocemente, como Bahia, Botafogo, Coritiba, Flamengo, Red Bull Bragantino e São Paulo, deixaram o torneio com R$ 2 milhões cada.
Quem lidera o ranking de faturamento são justamente os remanescentes da Série B:
As duas equipes disputam a competição desde a segunda fase e acumularam cotas maiores nas etapas iniciais justamente por serem clubes da Série B.
Além deles, outros times da segunda divisão também aparecem entre os maiores faturamentos, mesmo já eliminados.
Os clubes da Série A que avançaram às oitavas de final somam atualmente R$ 5 milhões em premiações. Todos entraram diretamente na quinta fase da competição.
A Jacuipense foi um dos destaques financeiros da competição. Único clube da Série D a alcançar quatro fases, a equipe baiana terminou sua participação com R$ 4,85 milhões acumulados após a eliminação para o Palmeiras.
O valor é superior ao recebido por clubes da Série A eliminados logo na estreia da quinta fase.
1ª fase:
2ª fase:
3ª fase:
4ª fase:
5ª fase:
Oitavas de final:
Quartas de final:
Semifinal:
Vice-campeão:
Campeão:
Premiações dos clubes eliminados