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Nem Flamengo nem Palmeiras: veja quem mais faturou na Copa do Brasil até agora

Clubes da Série B que disputam o torneio desde fases anteriores acumulam valores superiores aos times da elite

Copa do Brasil: eliminados da Série A somaram R$ 2 milhões em premiação ( (Foto: Buda Mendes/Getty Images))

Copa do Brasil: eliminados da Série A somaram R$ 2 milhões em premiação ( (Foto: Buda Mendes/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de maio de 2026 às 10h51.

Dos 126 clubes que iniciaram a disputa da Copa do Brasil em fevereiro, apenas 16 seguem vivos na competição. Mesmo assim, todas as equipes participantes garantiram alguma premiação financeira ao longo da campanha.

Os classificados para as oitavas de final, fase que será disputada apenas após a paralisação para a Copa do Mundo, ainda irão disputar uma nova cota milionária. A vaga nas quartas renderá mais R$ 4 milhões aos clubes.

Série B domina ranking de premiações

Ao contrário do que muitos imaginam, os clubes que mais faturaram até aqui não são da Série A. Isso acontece porque as equipes da elite nacional entraram diretamente na quinta fase e começaram a receber premiações apenas a partir desta etapa.

Com isso, clubes eliminados precocemente, como Bahia, Botafogo, Coritiba, Flamengo, Red Bull Bragantino e São Paulo, deixaram o torneio com R$ 2 milhões cada.

Quem lidera o ranking de faturamento são justamente os remanescentes da Série B:

  • Fortaleza: R$ 9,59 milhões
  • Juventude: R$ 9,59 milhões

As duas equipes disputam a competição desde a segunda fase e acumularam cotas maiores nas etapas iniciais justamente por serem clubes da Série B.

Além deles, outros times da segunda divisão também aparecem entre os maiores faturamentos, mesmo já eliminados.

  • Atlético-GO: R$ 6,59 milhões
  • Athletic-MG: R$ 6,59 milhões
  • Ceará: R$ 6,59 milhões
  • CRB: R$ 6,59 milhões
  • Goiás: R$ 6,59 milhões
  • Operário-PR: R$ 6,59 milhões

Clubes da Série A classificados

Os clubes da Série A que avançaram às oitavas de final somam atualmente R$ 5 milhões em premiações. Todos entraram diretamente na quinta fase da competição.

  • Atlético-MG
  • Athletico-PR
  • Chapecoense
  • Corinthians
  • Cruzeiro
  • Fluminense
  • Grêmio
  • Internacional
  • Mirassol
  • Palmeiras
  • Remo
  • Santos
  • Vasco
  • Vitória

Jacuipense supera clubes da elite

A Jacuipense foi um dos destaques financeiros da competição. Único clube da Série D a alcançar quatro fases, a equipe baiana terminou sua participação com R$ 4,85 milhões acumulados após a eliminação para o Palmeiras.

O valor é superior ao recebido por clubes da Série A eliminados logo na estreia da quinta fase.

Premiações por fase da Copa do Brasil

1ª fase:

  • R$ 400 mil para os clubes piores ranqueados pela CBF

2ª fase:

  • R$ 1,38 milhão para clubes da Série B
  • R$ 830 mil para os demais

3ª fase:

  • R$ 1,53 milhão para clubes da Série B
  • R$ 950 mil para os demais

4ª fase:

  • R$ 1,68 milhão para clubes da Série B
  • R$ 1,07 milhão para os demais

5ª fase:

  • R$ 2 milhões

Oitavas de final:

  • R$ 3 milhões

Quartas de final:

  • R$ 4 milhões

Semifinal:

  • R$ 9 milhões

Vice-campeão:

  • R$ 34 milhões

Campeão:

  • R$ 78 milhões

Premiações dos clubes eliminados

  • R$ 400 mil
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