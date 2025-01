Operação online da China teria pedido derrubada do governo da Espanha, diz relatório

Um relatório da empresa de análise de mídia Graphika, sediada em Nova York, aponta que a China teria sido autora de uma operação nas redes sociais contra o governo da Espanha.

Segundo a investigação da companhia, pessoas vinculadas ao governo chinês teriam se passado por membros do grupo de direitos humanos espanhol Safeguard Defenders e pedido a derrubada do governo espanhol após as enchentes de outubro do ano passado, que deixaram 224 mortos.

A empresa informou que encontrou dezenas de contas nas redes sociais se passando pelo grupo para espalhar vídeos e imagens criticando o primeiro-ministro Pedro Sánchez e o governo regional da província de Valencia.

Esse tipo de ação online chinesa tem sido chamada de “Spamouflage”. Segundo a Graphika, essa é a primeira vez que a empresa detectou esse tipo de atividade voltada diretamente para a derrubada de um governo estrangeiro.

A Safeguard Defenders tem sido alvo frequente de Spamouflage, segundo a Graphika, desde que a ONG publicou um relatório em 2022 acusando a China de estabelecer delegacias secretas em países da União Europeia.

Outras campanhas de Spamouflage foram detectadas pela Graphika desde 2017. No ano passado, durante as eleições americanas, a tática chinesa teria sido usada para simular publicações de eleitores dos EUA. O Canadá também divulgou que membros do parlamento, incluindo o primeiro-ministro Justin Trudeau, teriam sido alvo de atividade semelhante.