China está construindo centro de comando 10 vezes maior que o Pentágono, diz jornal

A China está construindo um complexo militar 10 vezes maior que o Pentágono no oeste de Pequim. Fontes de inteligência dos Estados Unidos acreditam que o centro de comando ficará localizado ali em tempos de guerra, conforme revelou o jornal britânico Financial Times nesta sexta-feira, 31.

Imagens de satélite e análises de inteligência, divulgadas pelo periódico, indicam que as obras começaram no ano passado a cerca de 30 quilômetros a sudoeste da capital chinesa. O projeto se estende por uma área de mais de seis quilômetros quadrados, o que o tornaria o maior centro de comando militar do mundo. [Grifar] As fotos também indicam a presença de fossos profundos na área, sugerindo a construção de grandes bunkers subterrâneos, projetados para abrigar líderes chineses em caso de conflito, incluindo uma possível guerra nuclear.

“A análise das imagens sugere a construção de várias instalações subterrâneas ligadas por passagens, mas mais dados são necessários para avaliar completamente essa construção”, explicou o analista Renny Babiarz, da empresa AllSource Analysis.

Embora o projeto não seja mencionado na internet altamente censurada da China e não haja presença militar visível nas proximidades, o FT observa placas proibindo tirar fotos ou operar drones na área.

Um ex-oficial de inteligência dos EUA, citado pelo jornal, afirmou que a atual sede do Exército de Libertação Popular (ELP), localizada no centro de Pequim, é moderna, mas não foi projetada para atuar como centro de comando seguro. "O principal centro de comando seguro está nas colinas ocidentais, a nordeste das novas instalações, e foi construído no auge da Guerra Fria. O tamanho, a escala e as características subterrâneas do novo complexo sugerem que ele substituirá o complexo das colinas ocidentais como principal centro de comando em tempos de guerra", comentou a fonte.

Por sua vez, Dennis Wilder, ex-analista da CIA sobre a China, declarou: “Se confirmado, esse novo bunker avançado de comando subterrâneo, que pode abrigar líderes militares como o presidente Xi Jinping, sinaliza a intenção de Pequim de construir uma força de classe mundial e a capacidade avançada para travar uma guerra nuclear”.

O FT destaca ainda que a construção do complexo ocorre simultaneamente ao desenvolvimento de novas armas e projetos pelo ELP, com vista ao centenário da força armada, que será celebrado em 2027. De acordo com a inteligência dos EUA, Xi Jinping teria ordenado que o Exército tenha as capacidades necessárias para lançar um possível ataque a Taiwan.