Consumo interno como pilar da estabilidade econômica

O Comitê Central do Partido Comunista da China reafirmou o compromisso de fortalecer o consumo, aumentar a eficiência dos investimentos e expandir a demanda interna, pilares fundamentais para a estabilidade econômica. O consumo, reconhecido como uma pedra angular da economia, tem sido alvo de uma série de políticas de estímulo nos últimos anos. Essas medidas vêm injetando vitalidade no mercado, promovendo o crescimento de novos modelos de consumo e criando oportunidades para o surgimento de novos pontos de expansão no setor.

Desde o início de 2024, a implementação de políticas para expandir a demanda interna e promover o consumo tem contribuído para liberar a demanda dos consumidores na China. Segundo dados do Departamento Nacional de Estatísticas, de janeiro a outubro, o total das vendas no varejo de bens de consumo social alcançou RMB 39,896 trilhões, representando um crescimento de 3,5% em relação ao mesmo período de 2023. O ritmo de crescimento acelerou em 0,2 pontos percentuais em comparação com os dados acumulados até setembro.

Medidas para fortalecer o consumo

Aumento da renda como motor do consumo

A renda é reconhecida como o principal fator que determina o consumo. O governo planeja ampliar os rendimentos patrimoniais dos residentes por meio de múltiplas vias, fortalecendo tanto a capacidade quanto a disposição para consumir. Além disso, medidas específicas serão direcionadas a grupos-chave da população, aumentando a capacidade geral de consumo e promovendo maior inclusão econômica.

Troca de bens usados estimula o mercado

A política de troca de bens usados por novos desempenha um papel crucial em liberar o potencial de consumo. No setor automotivo, a troca de carros usados por novos gerou resultados expressivos. Segundo o Ministério do Comércio, até 9 de dezembro, mais de 5 milhões de veículos foram trocados, dos quais 2,44 milhões foram descartados para reciclagem e 2,59 milhões trocados diretamente.

Esse impulso refletiu-se no mercado de automóveis. Dados da Associação de Circulação Automóvel da China mostram que, em novembro, as vendas no varejo de veículos de passageiros atingiram 2,423 milhões de unidades, um aumento de 16,5% em relação ao mesmo período de 2023 e um avanço de 7,1% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, as vendas de veículos de passageiros somaram 20,257 milhões de unidades, representando um crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior.

Consumo de serviços ganha destaque

A promoção de um consumo de serviços de alta qualidade foi destacada como uma estratégia-chave para expandir a demanda interna. Em agosto de 2024, o Conselho de Estado emitiu as “Opiniões sobre a Promoção do Desenvolvimento de Alta Qualidade do Consumo de Serviços”, reforçando a mensagem de que o consumo de serviços deve atuar como uma alavanca para dinamizar o mercado interno.

Desde então, a implementação dessa política tem demonstrado resultados positivos. Dados revelam que, nos primeiros 10 meses deste ano, as vendas no varejo de serviços cresceram 6,5% em relação ao mesmo período de 2023, superando em 3,3 pontos percentuais a taxa de crescimento das vendas no varejo de bens em valor.

Essas iniciativas não apenas incentivam a modernização do consumo interno, mas também fortalecem a base para o desenvolvimento sustentável e a estabilidade econômica da China. Ao alavancar políticas que promovem tanto a troca de bens quanto a melhoria do setor de serviços, o governo busca diversificar e expandir as fontes de crescimento econômico.