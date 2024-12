China supera 5 milhões de pedidos em programa de troca de carros velhos

Dados do Ministério do Comércio da China, divulgados em 10 de dezembro, apontam que o programa de troca de carros velhos por novos superou 5 milhões de pedidos até as 24h do dia 9. Deste total, 2,44 milhões referem-se ao descarte de veículos antigos, enquanto 2,59 milhões correspondem a trocas diretas.

A iniciativa tem gerado impactos positivos no mercado automotivo. Em novembro, as vendas de veículos de passageiros no mercado interno alcançaram 2,423 milhões de unidades, marcando um aumento de 16,5% em relação ao mesmo período de 2023. A taxa de crescimento foi 5,2 pontos percentuais superior à de outubro.

Veículos elétricos lideram crescimento

O mercado de veículos elétricos de passageiros destacou-se pelo desempenho impressionante. Em novembro, as vendas deste segmento chegaram a 1,268 milhão de unidades, um salto de 50,5% em relação a novembro de 2023. Os veículos elétricos representaram 52,3% das vendas totais de automóveis de passageiros no mês.

No acumulado de janeiro a novembro de 2024, foram comercializados 9,594 milhões de veículos elétricos, registrando um aumento de 41,2% em comparação ao ano anterior.

Reciclagem de veículos em alta

O programa também contribuiu para o aumento expressivo na reciclagem de carros velhos. Em novembro, a China reciclou 1,032 milhão de veículos, um crescimento de 141,6% em relação ao mesmo período de 2023. No acumulado do ano, o total de veículos descartados e reciclados chegou a 6,878 milhões de unidades, 64,6% a mais que em 2023.

A política de renovação da frota não apenas moderniza o parque automotivo, mas também reduz o impacto ambiental e promove um mercado mais sustentável.