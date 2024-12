China aposta em inovação no setor de sementes para garantir segurança alimentar

Avanços na indústria de sementes impulsionam segurança alimentar

A China conta atualmente com 270 empresas no grupo empresarial nacional de sementes, desempenhando um papel essencial na melhoria contínua do setor. O ambiente de inovação para sementes agrícolas vem se fortalecendo, com sistemas como a certificação de sementes agrícolas permitindo que mais variedades de alta qualidade desenvolvidas por empresas entrem no mercado. Paralelamente, a qualidade das sementes e os padrões de gestão das empresas do setor continuam a avançar.

Em 2023, o mercado de sementes agrícolas da China ultrapassou pela primeira vez o valor de RMB 150 bilhões (cerca de US$ 20,6 bilhões). O investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) atingiu RMB 7,6 bilhões, representando um aumento de 20% em relação a 2021, com uma intensidade média de investimento de 6%.

Estratégias para liderança global em inovação

Revitalização das sementes como foco estratégico

Desde o início da iniciativa de revitalização das sementes, o país tem focado em alcançar auto-suficiência e controle de fontes de sementes de alto nível científico e tecnológico. O governo direciona recursos estratégicos, incluindo tecnologia, talentos e capital, para empresas-chave, promovendo um modelo de inovação que integra indústria, universidades, pesquisa e aplicação.

Na produção agrícola da China, 80% das sementes são fornecidas por empresas, consolidando-as como o principal motor de inovação no setor. De acordo com o Departamento de Gestão de Sementes do Ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais, o objetivo é transformar o país de um grande produtor de sementes em um líder global em produção e inovação.

Empresas selecionadas impulsionam transformação do setor

Desde 2021, o Ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais selecionou 270 empresas vantajosas de um universo de mais de 30.000 empresas de sementes para integrar a formação estratégica. Essas empresas têm o objetivo de resolver desafios, superar deficiências e ampliar vantagens competitivas.

Entre essas organizações, 69 empresas de sementes agrícolas se destacaram, representando mais de um terço do investimento total em P&D do setor no último ano. Algumas delas já consolidaram posições como líderes de mercado, contribuindo diretamente para o avanço da segurança alimentar e da competitividade global da China.

Inovação como motor da competitividade no setor agrícola

No primeiro semestre deste ano, a Fengle Seed passou a integrar a “equipe nacional” de empresas estratégicas no setor de sementes. De acordo com Dai Deng’an, gerente geral da empresa, a nova plataforma reforçou significativamente a capacidade da Fengle Seed de integrar e montar fatores de inovação. A empresa planeja utilizar esses recursos para realizar pesquisas em tecnologias-chave e promover a transformação de resultados científicos em soluções práticas para o mercado.

Empresas emergentes também têm acelerado seu crescimento no setor. A Henan Jifeng Seed Industry Group, uma empresa de alta tecnologia com menos de 10 anos de existência, investiu mais de 7% de sua receita operacional em P&D no ano passado, superando a média do setor. Recentemente, foi incluída na lista de empresas estratégicas de sementes na província de Henan.

Segundo Li Jijun, presidente da Henan Jifeng, a primeira fase do Centro de Engenharia de Sementes Moderno já entrou em operação, com capacidade anual para processar e produzir 150.000 toneladas de sementes de milho e trigo. Esses avanços reforçam a posição da empresa como uma força emergente no mercado.

Impacto global da inovação chinesa no setor de sementes

O compromisso da China em fortalecer sua base de inovação no setor de sementes reflete-se na rápida transformação do mercado. Com empresas tradicionais e emergentes continuamente melhorando suas capacidades de inovação independente e competitividade central, o país avança rumo à liderança global na produção agrícola e no desenvolvimento tecnológico do setor de sementes.