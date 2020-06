Auxílio emergencial: Bolsonaro confirma mais duas parcelas com valor menor

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de quinta-feira que acertou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o pagamento de uma quarta e uma quinta parcelas do auxílio emergencial de 600 reais do governo federal para informais e outras categorias durante a pandemia do novo coronavírus, mas ressalvou que o valor será menor.

“Já anunciei que vai ter, já acertei com Paulo Guedes, a quarta e a quinta parcelas do auxilio emergencial, vai ser menor do que os 600 reais para ir exatamente partindo para o fim”, disse Bolsonaro, em uma transmissão semanal feita por suas redes sociais.

Até o momento, o governo já pagou duas parcelas do auxílio.

O presidente afirmou que cada uma das parcelas corresponde a quase 40 bilhões de reais, valor esse maior do que as 13 parcelas anuais para manter outro programa de transferência de renda, o Bolsa Família.

Mas disse que a ajuda vai deixar de existir e fez nova defesa da volta do comércio, dizendo que não houve uma maior perda dos empregos no país graças às medidas econômicas tomadas pela equipe de Guedes e chanceladas pelo governo.

Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo aia (DEM-RJ), pediu que a prorrogação do auxílio emergencial seja discutida em conjunto com a equipe econômica e que o governo se posicione oficialmente sobre o assunto.

