Biden e Kevin McCarthy chegam a acordo sobre teto nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, chegaram a um acordo final neste domingo 28, sobre o aumento do teto da dívida do país. Agora, os dois trabalham para garantir votos republicanos e democratas suficientes para a aprovação.

"Boas notícias", declarou Biden na noite deste domingo na Casa Branca. "O acordo evita a pior crise possível, um calote, pela primeira vez na história de nossa nação", disse ele.

E acrescentou; "Retira a ameaça de um calote catastrófico da mesa."

O que foi decidido entre Biden e McCarthy?

O presidente democrata e o porta-voz republicano conversaram um com o outro na noite de domingo, enquanto os negociadores corriam para redigir o texto do projeto de lei para que os legisladores pudessem revisar os compromissos que nem a extrema direita nem a esquerda apoiariam.

A medida deverá ser votada na próxima quarta-feira, 31.

Os líderes estão trabalhando para obter apoio do meio político enquanto o Congresso se apressa em votar o projeto de aumento do teto da dívida norte-americana antes do prazo de 5 de junho, para evitar um calote federal.

O presidente dos Estados Unidos instou os dois partidos no Congresso a se unirem para uma aprovação rápida. "McCarthy e eu deixamos claro desde o início que o único caminho a seguir era um acordo bipartidário", disse Biden.