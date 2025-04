Banco Central quer criar ambiente para padronizar processo de concessão de crédito

O Banco Central quer padronizar o processo de concessão de crédito pelos bancos. A medida está entre as prioridades da agenda estratégica do BC para os próximos anos. A ideia é criar uma maneira de os clientes solicitarem um empréstimo e receberem ofertas de vários bancos sobre as condições do acesso ao crédito em cada instituição financeira, como juros e prazo.

Uma plataforma similar já foi criada pelo governo federal para a concessão do novo modelo de crédito consignado privado, lançado em março.

O tema foi citado pelo secretário-executivo do BC, Rogério Lucca, em uma live sobre a agenda estratégica do órgão. A prioridade do BC é que o modelo beneficie pequenas empresas, mas também poderá se estender a pessoas físicas. A ideia é que a medida seja implementada por meio do Open Finance, sistema criado pelo BC que permite o compartilhamento de informações bancárias entre as instituições financeiras, caso haja autorização do cliente.

— Uma última medida que a gente priorizou para o ano no Open Finance é pensar em algum modelo de padronizar também o ambiente de concessão de crédito. Em que eu possa chegar em um ambiente comum, por exemplo, e falar assim: Olha, eu quero um crédito imobiliário de tal valor, e conseguir fornecer meus dados e receber ofertas dos bancos de quais seriam as condições para ter acesso ao crédito. A gente priorizou também começar a discutir um modelo nesse sentido — explicou Lucca.

Segundo o secretário-executivo, as medidas ainda não estão prontas, mas estão na "prancheta". Dentro da agenda do Open Finance, também é prioridade para o ano padronizar o repasse de informações financeiras pelas empresas aos bancos para acessar crédito. Outra agenda que o BC vai tocar este ano é a portabilidade de crédito via Open Finance, de modo que se torne mais efetiva.

Novidades no Pix

No Pix, as novidades para este ano são o Pix Automático, que vai permitir programar pagamentos recorrentes, como mensalidade de academia e streaming, a nova versão do Mecanismos de Devolução (MED) para vítimas de golpes solicitarem o ressarcimento dos valores, além do Pix parcelado e o Pix Garantia.

O Pix parcelado já é oferecido por iniciativa de algumas instituições financeiras, mas a intenção do BC é também tornar esse processo mais homogêneo entre os bancos. Já o Pix Garantia é a possibilidade de comerciantes usarem esse fluxo de recebíveis como forma de garantia para acessar crédito mais barato.

Outra prioridade do BC é discutir a concessão de financiamento habitacional e especialmente a fonte de recursos diante dos saques da poupança.

— Estamos debruçados no assunto, temos conversado com o governo e o mercado para saber o que podemos fazer para melhorar a concessão e o funding de crédito imobiliário.

O Banco Central vai trabalhar na implementação das duplicatas escriturais e o aprimoramento do arcabouço institucional do órgão para permitir que a autarquia tenha os instrumentos para garantir a estabilidade financeira, em um contexto de evolução do sistema.

— Há uma carga muito forte de medidas que têm o potencial de melhorar a qualidade da concessão e reduzir o risco de crédito. É bom para população e para a estabilidade financeira do sistema como um todo.