Juros bancários sobem para 43,7% ao ano em fevereiro, diz BC

Os juros médios cobrados pelos bancos atingiram 43,7% ao ano em fevereiro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 9, pelo Banco Central. A alta foi de 1,5 ponto percentual em relação ao mês anterior. Esse é o maior patamar desde maio de 2023 e reflete o cenário de alta da taxa básica de juros da economia, a Selic, que está em 14,25% ao ano.

O aumento dos juros afeta diretamente quem faz compras parceladas, usa o cartão de crédito ou entra no cheque especial. As linhas mais caras continuam sendo:

Cartão de crédito rotativo: subiu para 450,6% ao ano.

Cheque especial: passou de 135,6% para 144,4% ao ano.

Juros para pessoas físicas: subiram de 53,9% para 56,3% ao ano — maior nível desde agosto de 2023.

Mesmo com uma regra em vigor desde 2024 que limita o tamanho da dívida no cartão rotativo (não pode mais ultrapassar o dobro do valor original), os juros seguem elevados.

Apesar da alta dos juros, o volume de crédito no país cresceu 0,4% em fevereiro e alcançou R$ 6,48 trilhões, puxado tanto por empresas quanto por famílias. Mas a inadimplência também aumentou, e já atinge 3,3% das operações, o maior nível desde novembro do ano passado. Entre as famílias, a taxa é de 3,8%, e nas empresas, 2,3%.