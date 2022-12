Argentina vê inflação se recuperar ligeiramente em dezembro

O banco central da Argentina previu que a inflação mensal aceleraria ligeiramente em dezembro devido aos efeitos sazonais, mas isso não prejudicaria um processo de desinflação esperado para o país no início de 2023, disse um importante formulador de políticas.

Os dados mensais da inflação de novembro, previstos para quinta-feira, devem mostrar ganhos de preços próximos a 5%, ante 6,3% em outubro, sustentando a estratégia do banco central de manter a taxa básica de juros em 75%, segundo a autoridade, que pediu para não ser chamado discutindo cenários internos.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Economistas privados esperam que a Argentina registre uma inflação de 5,9% em novembro em relação a outubro, de acordo com a previsão mediana em uma pesquisa da Bloomberg.

O alto funcionário vê os aumentos mensais de preços ganhando força novamente em dezembro, mas permanecendo abaixo de 6%, impulsionados pelos argentinos gastando no feriado de Natal e recebendo um contracheque semestral extra. Os preços dos alimentos também costumam aumentar significativamente no último mês do ano.

A inflação deve esfriar lentamente nos primeiros meses de 2023, acrescentou o funcionário, citando os impactos dos acordos de controle de preços de curto prazo do governo com os setores alimentício e industrial, altas taxas de juros e uma tentativa de reduzir a impressão de dinheiro para financiar os gastos do governo.

Um porta-voz do banco central se recusou a comentar.

A Argentina enfrenta uma das taxas de inflação mais altas do mundo, com aumentos anuais de preços que devem chegar a 100% até o final do ano. O déficit fiscal do governo continua sendo um problema crônico com os mercados de crédito internacionais fechados para a economia propensa a crises após um calote em 2020.

O banco central aumentou sua taxa básica de 38% há um ano para 75% em setembro, mantendo-a inalterada desde então, já que vê os dados mensais da inflação desacelerando.

A estratégia cambial da Argentina ficou sob os holofotes no fim de semana passado, depois que o presidente Alberto Fernandez disse em entrevista a um jornal local que queria diminuir a diferença entre as múltiplas taxas de câmbio da Argentina. O funcionário do banco central descartou uma desvalorização abrupta e disse que qualquer estratégia cambial seria gradual para evitar que a inflação subisse ainda mais.

LEIA TAMBÉM: