Reino Unido e UE buscam fechar acordo do Brexit na Irlanda do Norte até fevereiro

Autoridades da União Europeia e do Reino Unido estão tentando fechar um acordo sobre suas relações comerciais pós-Brexit até fevereiro e encerrar uma disputa contenciosa que ofuscou as relações desde que o Reino Unido deixou o bloco há três anos.

Os dois lados intensificaram as negociações nas últimas semanas sobre o chamado protocolo da Irlanda do Norte após meses de impasse. Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, o clima em Londres e Bruxelas é mais positivo do que nunca.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

O chefe do Brexit da UE, Maros Sefcovic, se reunirá com o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, em Bruxelas na quinta-feira para fazer um balanço político dos assuntos. Não se espera que a reunião - a primeira pessoalmente - forneça um avanço imediato, mas a esperança é que dê impulso para acelerar ainda mais as negociações no ano novo, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato para discutir discussões privadas.

Qualquer acordo exigiria que o Reino Unido se afastasse de uma posição que até agora exigia que o Tribunal Europeu de Justiça não tivesse nenhum papel na solução de disputas relacionadas à lei da UE, enquanto a UE precisaria diminuir ainda mais os obstáculos aos fluxos comerciais entre a Grã-Bretanha e o norte Irlanda e outros obstáculos, como a livre circulação de animais de estimação, segundo uma das pessoas.

Acordo de Belfast

A mudança de humor das autoridades da UE reflete o que seus colegas do Reino Unido vêm dizendo nas últimas semanas. A Bloomberg informou anteriormente que Londres havia decidido adiar as eleições na Irlanda do Norte para fevereiro, a fim de dar tempo para o Reino Unido e a UE fecharem um acordo até essa data.

A esperança é chegar a um acordo bem antes do aniversário de abril do acordo de paz de Belfast de 1998, disse a pessoa, mas alertou que não era um dado adquirido, pois qualquer acordo provavelmente precisaria satisfazer o Partido Unionista Democrático na Irlanda do Norte e os membros conservadores em Westminster. que apoiou o Brexit. Do lado da UE, possíveis acordos precisariam respeitar o livro de regras do bloco.

Uma autoridade britânica disse que o Reino Unido não estava suavizando sua posição no ECJ. Qualquer acordo permitiria que os dois lados avançassem e se concentrassem na entrega do acordo comercial parte dos acordos Reino Unido-UE, incluindo cooperação em programas de pesquisa e um memorando de entendimento sobre serviços financeiros, disse uma das pessoas.

O protocolo da Irlanda do Norte é um elemento chave do acordo do Brexit negociado e acordado pelo ex-primeiro-ministro Boris Johnson há cerca de três anos, mas que sucessivos primeiros-ministros do Reino Unido se recusaram a implementar, levando a UE a abrir vários processos de infração contra Londres.

Rastreamento de Mercadorias

O protocolo é a parte do acordo do Brexit que mantém a Irlanda do Norte no bloco alfandegário da UE para evitar uma fronteira rígida na ilha da Irlanda.

Ao longo de novembro, a UE também realizou testes no banco de dados ativo do Reino Unido para rastrear mercadorias que fluem da Grã-Bretanha continental para a Irlanda do Norte. Se o bloco estiver satisfeito, poderá abrir caminho para um acordo sobre verificações alfandegárias no Mar da Irlanda.

LEIA TAMBÉM: