Exclusivo: Henkel aposta em biometano da Ultragaz em fábrica de SP e reduz emissões na produção

A multinacional alemã Henkel anunciou que sua planta fabril em Itapevi (SP) passará a usar biometano como fonte de energia. A Ultragaz será responsável pelo fornecimento do gás renovável e pela instalação da infraestrutura necessária, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026.
A mudança deve reduzir cerca de 500 toneladas de emissões de CO₂ por ano em comparação aos níveis de 2024. A unidade consumirá aproximadamente 300 mil metros cúbicos de biometano anualmente, substituindo o gás natural tradicional.
A iniciativa integra a estratégia global da Henkel de reduzir emissões de gases do efeito estufa. A empresa se comprometeu a cortar 42% das emissões diretas (escopos 1 e 2) e 30% das indiretas (escopo 3) até 2030, seguindo critérios da Science Based Targets Initiative (SBTi).
Energia de aterro sanitário
O biometano utilizado será produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos do aterro sanitário de Caieiras (SP). Segundo as empresas, o combustível não emite CO₂ durante o uso e ainda evita a liberação de metano na atmosfera - gás com potencial de aquecimento global 80 vezes maior que o dióxido de carbono.
"A adoção do biometano em Itapevi reforça nossa visão de integrar soluções de baixo carbono na operação fabril", disse Edmar Fialho, gerente da Henkel na planta.
Arcos Dourados atinge 96% de energia renovável em restaurantes do McDonald's no Brasil
Erik Trench, diretor de gases renováveis da Ultragaz, destacou o papel da empresa na transição energética industrial. "O biometano tem se mostrado uma alternativa segura e eficiente para esse desafio".
A Henkel tem como meta de longo prazo reduzir 90% das emissões absolutas até 2045, englobando desde processos produtivos até escritórios e frota de veículos.
-
1/8
A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país
(A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)
-
2/8
A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país
(A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)
-
3/8
Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.
(A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)
-
4/8
A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira
(A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)
-
5/8
Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes
(Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)
-
6/8
O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país
(O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)
-
7/8
A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil
(A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)
-
8/8
O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.
(O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro)