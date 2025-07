Conta de luz mais cara? Aneel aciona bandeira vermelha nível 2 para agosto

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 25, que a bandeira vermelha nível 2 será acionada para o mês de agosto. Com isso, as contas de energia elétrica terão um adicional de R$ 7,87 a mais para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

O sistema de bandeiras tarifárias pretende sinalizar ao consumidor os custos reais da geração de energia elétrica. Quando a geração se torna mais cara, por causa do acionamento de usinas termelétricas – que são mais onerosas –, a cobrança extra é automaticamente aplicada nas contas de luz.

Segundo a Aneel, o motivo para o acionamento da bandeira vermelha nível 2 é o baixo volume de chuvas, que reduz os reservatórios das hidrelétricas, forçando a utilização das termelétricas.

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias?

O sistema de bandeiras, de responsabilidade da Aneel, sinaliza as condições de geração de energia no país. Quando há escassez de chuvas e as hidrelétricas geram menos energia, é necessário acionar as termelétricas, que têm custos mais altos.

Dessa forma, as bandeiras tarifárias são acionadas conforme as condições da geração:

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia, sem custo extra;

Bandeira amarela: condições menos favoráveis, com adicional de R$ 18,85 por MWh (megawatt-hora), ou R$ 1,88 a cada 100 kWh;

Bandeira vermelha patamar 1: condições desfavoráveis, com adicional de R$ 44,63 por MWh, ou R$ 4,46 a cada 100 kWh;

Bandeira vermelha patamar 2: condições muito desfavoráveis, com adicional de R$ 78,77 por MWh, ou R$ 7,87 a cada 100 kWh.

Com a bandeira vermelha nível 2 acionada, os consumidores terão um impacto direto em suas contas de energia em razão dos custos elevados da geração de energia neste cenário.