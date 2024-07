Alckmin vai ao Irã para a posse de Pezeshkian como presidente

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, irá à posse do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, nesta terça-feira, 30, em Teerã. A decisão por enviar Alckmin foi tomada pelo presidente Lula.

Além de ser um ator importante no Oriente Médio, o Irã representa um mercado que ainda pode ser bastante explorado. No ano passado, o total de exportações do Brasil para o país persa foi de US$ 2,3 bilhões, de acordo com dados da Comex Stat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com soja e milho liderando os produtos mais enviados para lá. Teerã, aliás, está entre os três grandes compradores de milho produzido no Brasil, disputando com China e Japão.

Já o principal produto comprado pelo Brasil do Irã é a ureia, um fertilizante nitrogenado derivado do petróleo usado na agricultura - no próprio milho, trigo, café e cana de açúcar.

Ou seja, existe bastante espaço para crescer comercialmente.

Quem é Masoud Pezeshkian