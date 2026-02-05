Zoológico de Washington registra nascimento do primeiro Elefante-asiático

Filhote é o primeiro da espécie a nascer no zoológico desde 2001. (Foto: Roshan Patel / Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute)
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 16h31.
Após 25 anos, uma filhote de elefante-asiático (Elephas maximus) nasceu no Zoológico Nacional Smithsonian, em Washington (EUA). Estima-se que existam cerca de 50 mil indivíduos da espécie na natureza.
A elefanta Nhi Linh, de 12 anos, deu luz à filhote de 140 quilogramas (kg) na madrugada desta segunda-feira, às 1h15.
O último animal da espécie nasceu no zoológico em 2001.
A filhote é a terceira tentativa de procriação do pai, o elefante Spike, de 44 anos.
Até então, nenhum dos três elefantes de Spike que foram gerados em outros zoológicos sobreviveram.
A combinação dos genes dele com Nhi Linh permite que a filhote diversifique a espécie. O objetivo é que, com esse material genético, a população de elefantes-asiáticos seja capaz de se fortalecer na América do Norte e em outras regiões do mundo.
A gestação foi longa, com duração entre 18 e 22 meses. Nas primeiras horas de vida, a filhote precisou de suporte para se manter em pé e os tratadores utilizaram cintas acolchoadas para ajudar a sustentação.
Porém, em cinco horas ela já era capaz de se manter em pé sozinha e, segundo a última atualização do Smithsonian nas redes sociais, ela está "saudável e alerta".
A diretora do Instituto Nacional de Zoológicos e Biologia da Conservação (NZCBI), Brandie Smith, reforça que a gravidez e parto foram possíveis graças ao esforço da equipe.
O que aprendemos com nossos elefantes em Washington fortalece diretamente nosso trabalho de proteção da espécie em todo o sudeste asiático.
Há mais de 50 anos, pesquisadores trabalham para melhorar as técnicas de cuidado e preservação da espécie. O conhecimento adquirido pela equipe do Smithsonian é compartilhado com colegas de zoológicos credenciados e organizações de conservação.
O público deverá esperar um mês antes da filhote estar pronta para visitas.
Até lá, eles poderão participar da seleção do nome por meio de uma votação. A equipe pré-selecionou quatro opções de origem vietnamita:
Para votar, é preciso realizar uma doação de US$ 5 (R$ 26,28) para o zoológico.