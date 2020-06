Virgin Galactic e Nasa se aliam para viagens turísticas à Estação Espacial

A Virgin Galactic Holdings, do bilionário Richard Branson, anunciou nesta segunda-feira que assinou um contrato com a Nasa para desenvolver um programa para promover missões privadas à Estação Espacial Internacional, impulsionando as ações da empresa para uma alta de mais de 14%.

Como parte de seu acordo com o Johnson Space Center, a empresa de turismo espacial identificará entidades interessadas em comprar missões privadas e desenvolver pacotes de treinamento, além de auxiliar no transporte e nos recursos em órbita e terrestres.

A Nasa se apoia fortemente em empresas privadas, enquanto se prepara para uma presença de longo prazo na Lua e uma missão tripulada à Marte.

O sistema de lançamento espacial, que deve estrear no próximo ano, é a maneira que a Nasa utilizará para transportar seres humanos para a Lua até 2024.