Vênus, Saturno e a Lua formam 'rosto sorridente' no céu nesta sexta-feira, 25; saiba como observar

Na manhã do dia 25 de abril, pouco antes do nascer do sol, entusiastas da astronomia terão a oportunidade de observar um fenômeno cósmico especial: uma rara conjunção tripla que formará um “rosto sorridente” no céu.

Por volta das 5h da manhã (horário de Brasília), Vênus, Saturno e a Lua se alinharão de maneira que, vistos da Terra, vão parecer compor um "sorriso brilhante" no horizonte leste. Esse espetáculo vai durar aproximadamente uma hora até o início do amanhecer.

Como será essa conjunção?

Segundo Brenda Culbertson, embaixadora do Sistema Solar da NASA, para observar esse evento é fundamental ter uma visão desobstruída do horizonte leste, a direção onde o Sol nasce. Na formação do “rosto sorridente”:

Vênus ficará posicionado como o “olho superior” do rosto, brilhando intensamente.

Saturno estará logo abaixo, funcionando como o “olho inferior”.

A Lua, em forma de crescente fino, aparecerá um pouco mais abaixo e um pouco mais ao norte, simulando o “sorriso” da face.

Essa configuração será visível a olho nu, mas o uso de binóculos ou um telescópio amador pode ajudar a observar detalhes da superfície lunar e tornar o espetáculo ainda mais impressionante.

Vai ser possível ver Mercúrio?

Dependendo da sua localização geográfica, Mercúrio poderá aparecer logo abaixo da conjunção tripla, mas para muitos observadores ele ficará escondido abaixo do horizonte, não sendo visível no momento do evento.

Quem poderá ver esse fenômeno?

Diferentemente de eventos astronômicos mais restritos, como eclipses totais, essa conjunção será acessível para praticamente qualquer pessoa ao redor do mundo, desde que o céu esteja claro e o horizonte leste livre de obstáculos.

Contexto astronômico: a chuva de meteoros Líridas

Esse “rosto sorridente” no céu acontece logo após o pico da chuva de meteoros Líridas, que ocorre entre os dias 21 e 25 de abril, com maior atividade entre a noite do dia 21 e a madrugada do dia 25.

Durante esse período, observadores em locais com céu escuro podem ver até 15 meteoros por hora, tornando essa semana especialmente rica para os amantes da astronomia.

Dicas para aproveitar o evento