Vazamento em estação espacial aumenta e preocupa Nasa

Um vazamento de ar na Estação Espacial Internacional da Nasa está causando preocupação na agência americana. O vazamento foi detectado em agosto e várias semanas de investigação sobre o assunto já se desenrolaram, como precaução, membros da tripulação foram isolados em um dos módulos russos da estação — mas, segundo a última publicação da Nasa em seu site oficial, é possível que o vazamento esteja localizado onde os isolados estão.

E o mais preocupante? Ele “parece estar aumentando”, apesar de ainda não representar perigo à tripulação.

“É um vazamento bem pequeno. Isso impacta nossos produtos consumíveis, mas já nos planejamos para isso. Vamos identificar o vazamento com a continuação da investigação”, afirmou Greg Dorth, gerente de um dos braços da Nasa na segunda-feira, 28.

O local exato do vazamento do laboratório em órbita ainda é desconhecido. Membros da Nasa e cosmonautas russos estão usando detectores ultrasônicos para investigar o problema tanto na base russa quanto na americana da estação afeta.

So far no luck finding the source, but it looks like we will try again with the module isolation this weekend. No harm or risk to us as the crew, but it is important to find the leak we are not wasting valuable air.

— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) September 24, 2020