Vacinação no Brasil evitou pelo menos 43 mil mortes em 2021, diz pesquisa

Segundo um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Harvard (EUA), a vacinação contra covid-19 evitou a morte de mais de 43 mil brasileiro em 2021.

Segundo o levantamento, no mês de janeiro, as mortes causadas pelo coronavírus entre pessoas de 70 anos ou mais representavam 25% do total. Em maio, para indivíduos entre 70 e 79 anos, o número caiu para 16%; para os maiores de 80, a queda foi ainda maior, para 12,4%. Assim, a conclusão é de que a vacinação foi crucial para que mais vidas fossem ceifadas.

A pesquisa serve como prova da eficiência dos imunizantes CoronaVac e Astrazeneca, que são aplicados em maior quantidade no país. De acordo com o estudo, 94% dos idosos de 70 anos ou mais já receberam ao menos a primeira dose da vacina.