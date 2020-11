Vacina de Oxford é segura e induz resposta imune, diz estudo de fase 2

Em uma semana repleta de boas notícias sobre vacinas, a quinta-feira, 19, não poderia decepcionar. De acordo com um estudo de estágio inicial publicado na prestigiada revista científica The Lancet, a vacina desenvolvida pela universidade britânica de Oxford e pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca contra o novo coronavírus é segura e consegue induzir uma resposta imune robusta entre todos os adultos envolvidos no teste. A pesquisa publicada é da fase dois da vacina e passou por revisão de pares.

Apesar de ser de fase dois, e não de fase três, os resultados não deixam de ser promissores. Todos os 560 adultos saudáveis que participaram dos testes (sendo que 240 tinham mais de 70 anos) tiveram uma produção de resposta imunológica similar apesar da faixa etária.

Como fica a Bolsa com o lançamento da vacina? Veja agora a análise das melhores empresas para investir hoje.

O estudo realizado para a vacina de Oxford é duplo-cego, ou seja, quando nem o médico e nem o paciente sabem qual dose está sendo administrada —- método mais eficaz para testes científicos. Isso significa que, enquanto um grupo aleatório recebe a vacina de fato, outro receb um placebo, geralmente um salino.

A vacina britânica está sendo testada em diversos países, entre eles o Brasil e o Reino Unido, com 10 mil pessoas sendo testadas em cada país.

Resultados preliminares divulgados no final de outubro mostram que a vacina foi capaz de induzir uma resposta imune em todas as faixas etárias que participam dos testes, bem como em idosos — integrantes do grupo de risco da doença. Os divulgados nesta quinta, então, apenas confirmam a eficácia da imunização em pessoas jovens, bem como em pessoas idosas.

A vacina de Oxford é feita com base em adenovírus de chimpanzés (grupo de vírus que causam problemas respiratórios), e contém espículas do novo coronavírus.

Vista como a mais promissora pela OMS, a vacina britânica também não sai dos holofotes desde o anúncio de seu desenvolvimento. A última análise divulgada pelas desenvolvedoras mostrou que a vacina foi capaz de gerar uma resposta imunológica. A análise, feita de forma independente por virologistas da Universidade de Bristol, afirmou que a vacina está fazendo tudo que era esperado, o que é positivo para o combate ao coronavírus.

No Brasil, até o momento, aproximadamente 8.000 voluntários já tomaram as duas doses da proteção e outros 2.000 devem tomá-la até o final das pesquisas.

As outras promissoras

Nesta quarta-feira, a vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com a alemã BioNTech apresentou uma eficácia de 95% em testes de fase três. Segundo a companhia, a taxa de eficácia tem como base 170 casos de covid-19 que foram observados no estudo, sendo que 162 pessoas infectadas estavam recebendo doses de placebo e não da vacina. O resultado, segundo a Pfizer, foi similar em indivíduos apesar de sua faixa etária, raça ou etnia.

O novo resultado traz ainda mais esperança para acabar com uma pandemia que já matou mais de 1,3 milhão de pessoas no mundo todo. A Moderna afirmou nesta segunda-feira, que sua vacina foi capaz de reduzir as infecções por 94,5%. Se em alguns casos ambas as vacinas forem tomadas em conjunto, as chances de uma proteção mais eficaz podem aumentar ainda mais.

Outro estudo publicado na The Lancet apontou que a CoronaVac, também testada no Brasil, é segura e foi capaz de criar anticorpos em 97% de 700 voluntários que participaram da fase de testes 1 e 2 na China.

Como estamos?

Das 48 em fases de testes, apenas 11 estão na fase 3, a última antes de uma possível aprovação. São elas a chinesa da Sinovac Biotech, a também chinesa da Sinopharm, a britânica de Oxford em parceria com a AstraZeneca, a americana da Moderna, da Pfizer e BioNTech, a russa do Instituto Gamaleya, a chinesa CanSino, a americana Janssen Pharmaceutical Companies e a também americana Novavax.