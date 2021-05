Vacina da Pfizer pode ser armazenada em geladeira 'comum', diz agência

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) divulgou uma nota nesta segunda-feira (17) afirmando que a vacina da Pfizer (chamada de Cominarty) pode ficar armazenada de 2ºC a 8ºC por um período que varia de cinco dias a um mês, desde que o frasco não tenha sido aberto. A mudança é positiva na medida em que facilita o transporte do insumo, originalmente mantido a -70°C.

A saúde mental não precisa ser um tabu. Para entender os impactos da saúde mental na sua produtividade e finanças pessoais, faça o curso Mente em Foco: Investindo na sua Saúde Mental Para Alcançar Potencial, de EXAME Academy.

A conclusão foi obtida após avaliação de dados fornecidos pela Pfizer e pela BioNTech à agência. “Essas conclusões serão incluídas nas informações publicamente disponíveis sobre a Comirnaty e serão descritas no rótulo do produto. Deve-se sempre consultar o rótulo e o folheto informativo do produto fornecido para obter as informações corretas de armazenamento”, afirma a EMA, em nota.

A notícia é positiva também para o Brasil, que encomendou, ao todo, 200 milhões de doses do imunizante. A compra, que levou quase 30 dias entre as negociações, foi possível após um acordo entre governo e Congresso para viabilizar um projeto de lei que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e permite que o presidente Jair Bolsonaro remaneje recursos por decreto, sem necessidade de autorização do Congresso.

Em relação às demais vacinas aplicadas em solo nacional, foi divulgado nesta segunda-feira (17) que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) receberá no sábado dois lotes do insumo farmacêutico ativo (IFA) da vacina de Oxford/AstraZeneca, com quantidade suficiente para envasar 18 milhões de doses, e o Instituto Butantan deve receber na semana que vem a próxima remessa de IFA da Coronavac, afirmou nesta segunda-feira o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.