Universidade de Harbin envia nomes de calouros ao espaço com missão de satélites

A Universidade de Tecnologia de Harbin (Harbin Institute of Technology – HIT) anunciou uma novidade para seus calouros de 2025: além da tradicional carta de admissão, os estudantes terão seus nomes enviados ao espaço como parte do projeto "Plano de Sonhos no Espaço dos Pequenos Satélites da HIT".

A missão, que marca um feito acadêmico e científico, levará os novos alunos a participar de uma homenagem única à inovação e à ciência.

Inovação no material usado para enviar os nomes

De acordo com informações oficiais, a carta de admissão contém uma mensagem assinada por Han Jiecai, reitor da HIT e acadêmico da Academia Chinesa de Ciências.

A mensagem foi impressa em uma placa produzida com o mesmo material de proteção térmica usado na nave Mengzhou e na cápsula de retorno da sonda Tianwen-2.

Esse material inovador, desenvolvido pela Escola de Astronáutica da HIT em parceria com a Fábrica de Satélites de Pequim, combina camadas nano, micro e macro, o que permite uma maior eficiência e redução de peso.

O material suporta temperaturas superiores a 3.000 °C, garantindo sua resistência às condições extremas da reentrada na atmosfera a velocidades orbitais.

Como funciona o “Plano de Sonhos no Espaço”

Além da carta especial, os calouros receberão acesso ao projeto "Plano de Sonhos no Espaço", que permite escrever mensagens personalizadas através de um QR code. Essas mensagens, junto com os nomes dos estudantes, serão gravadas em materiais ultraleves e enviados ao espaço no próximo satélite da universidade. Essa iniciativa oferece aos calouros a oportunidade de participar ativamente do avanço tecnológico e da exploração espacial, ligando sua trajetória acadêmica à inovação no setor aeroespacial.

Histórico e impacto da HIT no setor aeroespacial

A HIT é uma das instituições de ensino superior mais ativas no setor aeroespacial da China, com um histórico impressionante de lançamentos de pequenos satélites. Até o momento, a universidade já lançou 36 satélites, reafirmando seu papel de liderança no desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais no país. Este projeto simbólico, que combina a educação com a exploração espacial, fortalece ainda mais a reputação da HIT como centro de inovação e excelência acadêmica.

Conclusão: A inovação como marca da Universidade de Harbin

Com o "Plano de Sonhos no Espaço", a Universidade de Harbin cria um vínculo único entre seus calouros e o setor aeroespacial, oferecendo a eles a oportunidade de fazer parte de um legado de inovação e progresso. Este projeto não só destaca a importância da pesquisa e da tecnologia na China, mas também simboliza o compromisso da HIT com a educação de excelência e com o futuro da exploração espacial.