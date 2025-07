Terra gira mais rápido e dia mais curto do ano acontece hoje; entenda

Em uma mudança imperceptível aos nossos olhos, a rotação da Terra nesta terça-feira, 22, será completada 1,34 milissegundo mais rápido que o padrão de 24 horas. Embora essa alteração não seja sentida diretamente pelos seres humanos, ela reflete um fenômeno mais amplo que vem sendo observado nos últimos anos. Em julho de 2024, o planeta bateu o recorde de rotação mais rápida, com 1,66 milissegundo a menos que o habitual, segundo dados do Timeanddate.com.

Se essa aceleração continuar, cientistas preveem que, pela primeira vez, os relógios atômicos terão que realizar um ajuste de "segundo negativo", retirando um segundo completo da cronometragem global, uma mudança que jamais foi implementada na história moderna.

O que está por trás dessa aceleração?

Tradicionalmente, a rotação da Terra tem se desacelerado devido à fricção das marés lunares, o que faz com que o comprimento dos dias aumente gradualmente. No entanto, desde 2020, a Terra tem registrado sucessivos recordes de velocidade. Entre 1973 e 2020, o menor encurtamento de um dia foi de apenas 1,05 milissegundo. Agora, a aceleração é um enigma para a ciência, com modelos atmosféricos e oceânicos atuais incapazes de explicar esse comportamento.

Diversas teorias são discutidas. Uma das mais relevantes é a hipótese do resfriamento e desaceleração do núcleo líquido da Terra, que redistribuiria o momento angular, impactando diretamente na rotação do planeta. Estudos também mencionam o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar, fatores que poderiam estar influenciando o equilíbrio global, mas não são considerados os causadores principais desse fenômeno.

Leonid Zotov, pesquisador da Universidade Estatal de Moscou, sugere que as camadas internas da Terra são as responsáveis pela aceleração observada. De acordo com ele, o ritmo da rotação pode voltar a desacelerar, indicando que o fenômeno atual seja uma anomalia temporária.

A expectativa é que o próximo 5 de agosto registre um novo encurtamento, com um dia 1,25 milissegundo mais curto, mas o mistério da rotação acelerada da Terra permanece sem resposta clara.