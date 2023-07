Telescópio chinês “Olho do Céu” revela “pulso” de buraco negro

O Observatório Astronômico Nacional da Academia Chinesa de Ciências afirmou nesta quinta-feira, 27, que a tão aguardada pesquisa em astrofísica obteve uma importante conquista. O telescópio de radiotelescópio esférico de 500 metros (FAST), conhecido como “Olho do Céu” da China, observou pela primeira vez a oscilação quase periódica de rádio de baixa frequência no nível de microssegundos em microquasares, e revelou que essa oscilação quase periódica está diretamente relacionada aos jatos relativísticos dos sistemas de buracos negros.

Este fenômeno, que revela as complexas características dinâmicas dos jatos de buracos negros, é chamado pelos astrônomos de “pulso” da radiação de rádio dos buracos negros, e sua descoberta foi realizada por uma equipe de pesquisa internacional co-liderada pelo Departamento de Astronomia da Universidade de Wuhan e o Observatório Astronômico Nacional da Academia Chinesa de Ciências.

Os astrônomos afirmam que a descoberta do “pulso” da radiação de rádio dos buracos negros é de grande significado científico para revelar a origem e o processo dinâmico dos jatos de rádio relativísticos de corpos celestes compactos e abrirá novas perspectivas para a observação e pesquisa teórica dos buracos negros.

Neste estudo, a equipe de pesquisa internacional liderada por cientistas chineses utilizou o “Olho do Céu” da China para realizar pela primeira vez uma monitoração contínua de alta precisão temporal do espectro de rádio e polarização do GRS1915+105 de 2020 a 2022, e com a alta taxa de amostragem e sensibilidade de detecção do “Olho do Céu” da China, observações em janeiro de 2021 e junho de 2022 descobriram que o buraco negro tem um fraco “pulso” de rádio, com um período de cerca de 0,2 segundos.