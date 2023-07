Vendas de robôs para minas de carvão na China se aproximam de R$ 662 milhões

As vendas de robôs já estão próximas de 1 bilhão de yuans (R$ 662 milhões), entre os quais os robôs de mineração de carvão de controle de segurança e de escavação estão se desenvolvendo rapidamente.

Em 2021, havia 368 empresas de robôs de mineração de carvão na China, um aumento de 25,17% em relação ao ano anterior. Os dados foram revelados recentemente pela Editora de Literatura de Ciências Sociais da China, no “Relatório de Desenvolvimento da Indústria de Robôs da China (2022-2023)”.

A inteligência artificial na mineração de carvão é uma medida-chave para aumentar a produção e o fornecimento de carvão de forma segura.

Em 2021, as vendas globais de robôs de mineração de carvão representaram 1,32% do total de vendas de robôs, mostrando uma tendência de crescimento estável; as vendas globais de robôs de mineração de carvão foram de cerca de 384 milhões de dólares americanos, um aumento de 68 milhões de dólares americanos em relação ao ano anterior.

Atualmente, o investimento total na construção de minas inteligentes é de cerca de 200 bilhões de yuans, com mais de 100 bilhões de yuans já investidos, e 31 tipos de robôs de mineração de carvão, totalizando 1000 unidades, estão sendo utilizados, e cerca de 300 veículos autônomos estão sendo testados em mais de 30 minas a céu aberto.

O total de 228 minas não-carvão alcançaram a inteligência artificial em áreas como britagem, transporte, fornecimento e drenagem de água, monitoramento e controle online e análise. A taxa de mortalidade por milhão de toneladas em minas de carvão inteligentes é de 0,024, menos de 50% da média.

O relatório prevê que, até 2027, a demanda por robôs de inspeção de minas de carvão na China será de 902 unidades, correspondendo a um tamanho de mercado de 759 milhões de yuans; a demanda por robôs de escavação de minas de carvão será de 692 unidades, com vendas correspondentes de 2,76 bilhões de yuans.