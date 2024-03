"Startup de desextinção" diz estar mais perto de trazer mamute de volta

A "startup de desextinção" Colossal Biosciences deseja trazer de volta algo parecido com o mamute-lanoso – aquele bicho que você deve conhecer pelo personagem Manfred, da série de filmes "A Era do Gelo" da Dreamworks.

A empresa, que também trabalha para trazer de volta o pássaro extinto dodo, disse esta semana que está mais próxima de "criar" um elefante asiático editado geneticamente com pelos e camada de gordura semelhantes ao do mamute, o que permitiria que a espécie prosperasse em ambientes com temperatura negativa.

Para chegar a esses chamados "mamutes funcionais", os cientistas da Colossal precisam resolver uma série de desafios: fazer as alterações genéticas corretas, cultivar células editadas para formar mamutes bebês totalmente formados e encontrar um espaço onde esses animais possam crescer.

É um longo caminho, mas cientistas da Colossal se dizem otimistas pois conseguiram reprogramar células de elefantes asiáticos para um estado semelhante ao embrionário, capaz de originar todos os outros tipos de células. Isso abre um caminho para criar esperma e óvulos de elefantes em laboratório, e testar edições genéticas sem ter que frequentemente fazer amostras de tecido de elefantes vivos.

A pesquisa, que ainda não foi divulgada em uma revista científica revisada por pares, será publicada no servidor de pré-impressão Biorxiv.

Existem apenas cerca de 30.000 a 50.000 elefantes asiáticos na natureza, então o acesso a esses animais — e particularmente ao seu esperma e óvulos — é extremamente limitado. No entanto, a Colossal precisa dessas células se quiser descobrir como trazer seus mamutes funcionais à vida.

"Com tão poucas elefantes fêmeas férteis, realmente não queremos interferir em sua reprodução de forma alguma. Queremos fazer isso de forma independente", diz George Church, geneticista de Harvard e cofundador da Colossal, à publicação Wired.

As células que a Colossal criou são chamadas de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs), e elas se comportam de forma muito semelhante às células-tronco. Células-tronco embrionárias têm a capacidade de originar todos os tipos diferentes de células que compõem organismos.

No entanto, a maioria das células perde essa capacidade conforme o organismo se desenvolve. A pele humana, por exemplo, não pode se transformar espontaneamente em músculo ou em células que revestem o interior do intestino.

Reprogramar células de elefantes asiáticos em iPSCs provou ser mais complicado do que com outras espécies, diz Eriona Hysolli, chefe de ciências biológicas da Colossal. Como em outras espécies, os cientistas reprogramaram as células de elefantes expondo-as a uma série de produtos químicos diferentes e depois adicionando proteínas chamadas fatores de transcrição, que ativam genes específicos para mudar como as células funcionam. Todo o processo levou dois meses, muito mais tempo do que os 5 a 10 dias necessários para criar iPSCs de camundongos ou as três semanas para iPSCs humanos.

Embora tenham iPSCs de elefantes, grande parte do trabalho de criar híbridos de elefante-mamute está à frente deles. Eles precisam descobrir como criar células de esperma e óvulos de elefante, dominar as edições corretas para ajustar seus elefantes e levar sua criação durante o período de gestação de elefantes asiáticos de 22 meses. E então eles têm que fazer isso várias vezes para construir uma população que realmente possa cumprir alguns de seus objetivos ecológicos.