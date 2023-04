SpaceX de Musk obtém aprovação dos EUA para lançar foguete Starship

A SpaceX de Elon Musk recebeu nesta sexta-feira, 14, a aprovação da Federal Aviation Administration (FAA) para lançar seu foguete Starship, um marco importante na missão da empresa de enviar humanos à lua e, eventualmente, a Marte.

A SpaceX disse que planeja lançar sua Starship não tripulada às 7h, horário local, no Texas, em 17 de abril, de acordo com a orientação anterior da empresa, mesmo antes de obter a aprovação da FAA. Ele terá uma janela de lançamento de 150 minutos, disse a empresa em um comunicado.

“Depois de um processo abrangente de avaliação de licença, a FAA determinou que a SpaceX atendeu a todos os requisitos de segurança, meio ambiente, política, carga útil, integração do espaço aéreo e responsabilidade financeira”, disse a agência em comunicado por e-mail, acrescentando que a licença é válida por cinco anos.

Testes explosivos

Musk e FAA costumam não concordar sobre tudo. O também dono do Twitter e Tesla, inclusive, já demonstrou irritação pela demora na aprovação de voos anteriores.

Do lado da FAA, a agência já abriu processos para investigar testes anteriores da Starship. Em dezembro de 2020, por exemplo, a SpaceX lançou o protótipo batizado de SN08, mas acabou violando alguns termos da licença. O teste terminou com a explosão do veículo durante o pouso.

Já a decolagem do protótipo seguinte, a SN09, em fevereiro de 2021, também terminou em explosão, com a FAA conduzindo uma investigação oficial sobre os riscos desses testes.