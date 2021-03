Sonda emirati 'Esperança' manda sua primeira imagem de Marte

A sonda "Esperança" dos Emirados Árabes Unidos enviou sua primeira imagem de Marte, alguns dias depois de entrar com sucesso na órbita do planeta vermelho, anunciou a agência espacial nacional neste domingo, 14.

"A Missão Marte dos Emirados Árabes Unidos captou a imagem do maior vulcão do sistema solar, Olympus Mons, emergindo à luz do sol na primeira hora da manhã", disse um comunicado.

A imagem foi captada a uma altitude de 24.700 km sobre a superfície marciana na quarta-feira passada, no dia seguinte ao que a sonda se instalou na órbita de Marte, continua o comunicado.

O xeique Mohamed bin Rashid Al-Maktum, primeiro-ministro emirati e governador de Dubai, compartilhou a imagem em cor em um tuíte.

"Primeira imagem de Marte captada pela primeira sonda árabe da história", escreveu junto à foto.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ

The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021