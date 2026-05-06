Ciência

Sol está 'puxando' lixo espacial para a Terra? Entenda

Pesquisa analisou 17 objetos por mais de três décadas e identificou aceleração da queda de detritos durante períodos de maior atividade solar

Atividade solar: como o Sol exerce pressão sobre fragmentos de foguetes e satélites antigos (Freepik/Divulgação)

Atividade solar: como o Sol exerce pressão sobre fragmentos de foguetes e satélites antigos (Freepik/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de maio de 2026 às 16h41.

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Milhares de fragmentos de foguetes e satélites desativados circulam diariamente ao redor da Terra em altas velocidades. Agora, cientistas descobriram que o próprio Sol pode estar acelerando a queda desse lixo espacial de volta ao planeta.

Um estudo publicado na revista Frontiers in Astronomy and Space Sciences na terça-feira analisou a trajetória de 17 objetos ao longo de 36 anos e concluiu que períodos de maior atividade solar intensificam a perda de altitude de detritos em órbita baixa.

Segundo os pesquisadores, quando a atividade solar ultrapassa cerca de dois terços de seu pico, a velocidade de descida desses objetos aumenta de forma acentuada. O fenômeno foi identificado em diferentes ciclos solares observados ao longo da pesquisa.

“Demonstramos que os detritos espaciais ao redor da Terra perdem altitude muito mais rapidamente quando o Sol está mais ativo”, afirmou Ayisha M. Ashruf, engenheira do Centro Espacial Vikram Sarabhai, na Índia, e principal autora do estudo.

Como o Sol interfere na órbita

A explicação está na interação entre a radiação solar e a termosfera, camada da atmosfera localizada entre cerca de 100 e 1.000 quilômetros de altitude. Durante períodos de alta atividade solar, a emissão de radiação ultravioleta extrema aumenta.

Esse influxo energético aquece e expande a termosfera, elevando sua densidade. Como consequência, objetos em órbita baixa passam a enfrentar maior resistência atmosférica, conhecida como arrasto atmosférico. O efeito reduz a velocidade orbital e acelera a descida dos detritos.

Os pesquisadores observaram o fenômeno inclusive em fragmentos originários de foguetes lançados ainda na década de 1960.

Impacto para satélites e futuras missões

A órbita terrestre baixa concentra satélites de comunicação, observação e, principalmente, objetos responsáveis pela internet. Ao mesmo tempo, abriga uma quantidade crescente de lixo espacial, incluindo fragmentos de colisões anteriores e estágios de foguetes desativados.

Segundo o estudo, compreender a influência da atividade solar sobre esses objetos pode ajudar missões espaciais a reduzir riscos de colisão e otimizar o consumo de combustível em manobras orbitais.

Os cientistas também afirmam que o padrão identificado pode auxiliar na escolha de melhores janelas de lançamento e no monitoramento de detritos espaciais ao longo das próximas décadas.

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