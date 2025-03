Cientistas descobrem que raios solares influenciam terremotos na Terra; entenda o estudo

O impacto dos raios solares pode ir muito além do clima e da temperatura na Terra. Um novo estudo publicado na revista Chaos, de cientistas da Universidade de Tsukuba e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada do Japão, identificou uma correlação entre o calor do Sol e a ocorrência de terremotos.

A pesquisa sugere que variações na temperatura da superfície terrestre podem afetar a estabilidade das rochas e a dinâmica das falhas tectônicas , o que torna as previsões sísmicas mais precisas.

O estudo foi liderado por um pesquisador brasileiro, Matheus Henrique Junqueira Saldanha, do programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas da Universidade de Tsukuba. Ele expande uma investigação anterior, realizada pelo mesmo grupo em 2022, na qual os cientistas encontraram uma relação entre a quantidade de manchas solares — que indicam a atividade do Sol — e a frequência de terremotos.

O novo estudo reforça essa conexão ao considerar também as temperaturas da superfície terrestre. "O calor do Sol afeta a atmosfera e pode influenciar as propriedades das rochas e o fluxo de água subterrânea. Essas mudanças podem tornar as rochas mais frágeis e alterar a pressão nas falhas tectônicas, contribuindo para o desencadeamento de terremotos", explicou Saldanha em comunicado oficial.

Abordagem preditiva

Para testar a hipótese, os pesquisadores utilizaram modelos matemáticos avançados e simulações computacionais. Os dados foram cruzados entre registros de atividade solar, variações de temperatura terrestre e ocorrências sísmicas.

Os resultados demonstraram que a inclusão da temperatura da superfície terrestre nos modelos melhorou a precisão das previsões sísmicas, especialmente para terremotos mais rasos .

Esse achado pode representar um avanço significativo na sismologia, que permite um monitoramento mais detalhado das regiões de risco e fornece subsídios para aprimorar sistemas de alerta precoce.

Embora a pesquisa ainda precise de mais testes para estabelecer um modelo definitivo, a possibilidade de um vínculo direto entre a radiação solar e os terremotos sugere que fatores ambientais podem desempenhar um papel maior do que se imaginava na atividade sísmica. Com o aumento das mudanças climáticas e oscilações na temperatura global, compreender essa relação pode ser crucial para a segurança de milhões de pessoas em áreas de risco.

Os próximos passos dos cientistas envolvem o refinamento dos modelos preditivos e a ampliação do estudo para diferentes regiões do mundo. Se confirmado, esse mecanismo poderá ser um fator-chave na previsão de terremotos.