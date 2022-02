Rússia suspende cooperação com Europa em lançamentos espaciais

A agência espacial russa Roskosmos suspendeu a cooperação com a Europa em lançamentos espaciais do porto espacial Kourou, na Guiana Francesa, em resposta às sanções ocidentais contra o país após a invasão da Ucrânia, disse o chefe da Roskosmos, Dmitry Rogozin, neste sábado,26.

"Em resposta às sanções da UE contra nossas empresas, a Roskosmos está suspendendo a cooperação com parceiros europeus em lançamentos espaciais de Kourou e está retirando sua equipe técnica... da Guiana Francesa", disse Rogozin em seu canal no Telegram.

A União Européia minimizou a retirada da Rússia, dizendo que isso não afetaria a qualidade do serviço de suas redes de satélite Galileo e Copernicus.

Galileo é o sistema global de navegação por satélite da Europa que fornece informações de posicionamento e tempo usadas em telefones celulares, carros, ferrovias e aviação. O Copernicus fornece dados de observação da Terra, documentando as mudanças climáticas, por exemplo.

"Tomaremos todas as decisões necessárias a tempo de trabalhar no desenvolvimento da segunda geração dessas duas infraestruturas espaciais soberanas", disse no Twitter o comissário da UE Thierry Breton, responsável por questões espaciais na Comissão Europeia.

“Também estamos preparados para atuar com determinação junto aos Estados membros para proteger essas infraestruturas críticas em caso de ataque e continuar o desenvolvimento do (foguete) Ariane 6 e VegaC para garantir a autonomia estratégica em relação aos foguetes transportadores."