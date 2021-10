Rússia envia atriz e diretor à ISS para primeiro filme no espaço

Na manhã desta terça-feira, 5, a Rússia lançou a atriz Yulia Peresild, o diretor Klim Shipenko e o cosmonauta Anton Shkaplerov em direção à Estação Espacial Internacional (ISS) para gravar o primeiro filme no espaço.

De acordo com informações da Nasa, a espaçonave Soyuz MS-19 entrou em órbita às 6h da manhã no horário de Brasília.

O acoplamento da nave ao módulo Rassvet da estação aconteceu às 9h23 e teve que ser feito manualmente por Shkaplerov. A expectativa é que as portas sejam abertas duas horas depois, às 11 horas no horário de Brasília. É possível assistir ao vivo pelo site da Nasa.

The Soyuz MS-19 rocket with three Russian crewmates aboard launched at 4:55am ET today to the station under clear blues skies in Kazakhstan. More... https://t.co/DIpFPGawCs pic.twitter.com/gcbnXzgrHf

— International Space Station (@Space_Station) October 5, 2021