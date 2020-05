Roupas dos astronautas da SpaceX tiveram inspiração do cinema

Acontece, neste sábado (30), a segunda tentativa da Nasa e da SpaceX de enviarem dois astronautas americanos para o espaço. Na última quarta-feira (27), Doug Hurley e Bob Behnken já estavam posicionados em seus assentos na cápsula Crew Dragon quando o processo de decolagem teve que ser interrompido pelas más condições de tempo.

Enquanto esperavam a confirmação, os astronautas estavam vestindo os novos trajes desenvolvidos pela companhia do empresário Elon Musk. Diferentemente dos trajes usuais, que são laranjas, as roupas que Behnken e Hurley são brancas e possuem detalhes na cor cinza, um visual um pouco mais futurista do que os uniformes laranja neon tradicionais.

A intenção da SpaceX foi utilizar materiais e tecnologias que tornassem o traje confortável e, ao mesmo tempo, protegesse os viajantes das variações de pressão e oxigênio que ocorrem durante a viagem.

Além disso, o traje também possui um sistema que se integra com a espaçonave. Eles foram projetados para uso interno, o que significa que os trajes espaciais – que os astronautas utilizarão quando estiverem no vácuo do espaço – serão diferentes. Além de serem resistentes a fogo, eles contam com um sistema de comunicação e controle embutidos e um cabo umbilical para conectar o tripulante com o assento e desempenhar diversas funções.

Entre as funções desenvolvidas, o traje possui uma luva compatível com o painel da espaçonave que permite que os astronautas pilotem a Crew Dragon, que possui apenas telas sensíveis ao toque.

Confira, abaixo, um vídeo sobre o traje:

Antes de ser vestido pelos astronautas, o traje foi testado duas vezes, e foram desenhados para serem peças únicas. Em entrevista ao jornal New York Times, Elon Musk comentou que teve como inspiração filmes como “Batman vs Superman”, “Os Vingadores” e “Quarteto Fantástico”. Para concretizar sua ideia, Musk contratou Jose Fernandez, figurinista de diversos filmes de super-heróis – como os dos X-Men – para desenvolver o protótipo do traje.

“Você vê os trajes espaciais nos filmes e eles parecem bons, mas não funcionam bem. Um traje de pressão precisa sobreviver no vácuo do espaço. Com a inspiração vinda dos filmes, podemos inspirar as crianças a se tornarem astronautas e deixá-las empolgadas”, completou Musk.

Se a segunda tentativa de lançamento da Crew Dragon der certo, esta será a primeira vez em que um traje feito pela SpaceX será utilizado por um humano no espaço.