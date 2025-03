Raro eclipse solar acontece neste sábado; saiba data, horário e como observar

Este fim de semana tem evento no céu! O primeiro eclipse solar de 2025 acontecerá neste sábado, 29, ao amanhecer. Será parcial e estará visível em várias partes do mundo, em especial na América do Norte, Europa e África.

O fenômeno ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, mas não cobre toda a luz da estrela. Nesse tipo de eclipse, a Lua bloqueia apenas uma parte do disco solar e cria um efeito em que a sombra do satélite natural, chamada de penumbra, atinge a superfície terrestre. O resultado é uma aparência de "mordida" no Sol: parte dele permanece visível enquanto a outra fica obscurecida.

Durante um eclipse solar parcial, a umbral da Lua (sua sombra mais escura) não chega a atingir a Terra, o que significa que a cobertura solar é limitada a uma área geograficamente restrita.

Quais países verão o eclipse solar de 2025?

O ponto de maior eclipse ocorrerá ao longo da linha que divide o dia e a noite no planeta, conhecida como linha do terminador. Algumas localidades da costa atlântica dos Estados Unidos, como o estado de Maine, oferecerão uma vista rara do fenômeno a qual os observadores chamam de "chifres do diabo" — um efeito causado pela forma da Lua. O fenômeno cria uma imagem parecida com um "rosto sorridente" no horizonte.

O eclipse também será visível em algumas regiões da Europa, como Londres, que verá cerca de 30% do sol bloqueado, Paris, com 23%, e Berlim, com 15%. Em algumas partes da África e da Rússia, o eclipse também terá uma visibilidade parcial.

Que horas começa o eclipse solar? Veja como observar

O eclipse solar de 2025 será no dia 29 de março, a partir das 7h48 (horário de Brasília). Como ele só será visível do Hemisfério Norte, o Brasil ficará de fora do campo de visão do fenômeno. Ainda assim, é possível acompanhar transmissões ao vivo do evento — a da Nasa é um bom exemplo.

1 /8 Imagem divulgada pela NASA em 12 de julho de 2023, obtida pelo Telescópio Espacial James Webb, mostra a formação estelar na região mais próxima da Terra, a 390 anos-luz de distância, na nuvem de gás Rho Ophiuchi (Imagem divulgada pela NASA em 12 de julho de 2023, obtida pelo Telescópio Espacial James Webb, mostra a formação estelar na região mais próxima da Terra, a 390 anos-luz de distância, na nuvem de gás Rho Ophiuchi)

2 /8 (Uma das primeiras imagens do Telescópio Espacial James Webb mostrando a Nebulosa Carina, divulgada pela Nasa em 12 de julho de 2022)

3 /8 Imagem expandida de Netuno por James Webb (Imagem expandida de Netuno por James Webb)

4 /8 Nebulosa da Tarântula (Nebulosa da Tarântula)

5 /8 Galáxia Fantasma, imagem de James Webb (Galáxia Fantasma, imagem de James Webb)

6 /8 Os astrônomos descobriram que o Wasp-193b é composto principalmente de hidrogênio e hélio (Os astrônomos descobriram que o Wasp-193b é composto principalmente de hidrogênio e hélio)

7 /8 Hubble à esquerda e James Webb à direita (Hubble à esquerda e James Webb à direita)

8/8 Hubble à esquerda e James Webb à direita (Hubble à esquerda e James Webb à direita)

Quando será o próximo eclipse solar total no Brasil?

A cada 18 meses, um eclipse solar total ocorre em algum lugar da Terra, uma peculiaridade fortuita do Sol, que está 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua e é 400 vezes maior. No Brasil, o último eclipse solar total aconteceu em 3 de novembro de 1994.

O próximo eclipse solar total que será visto no Brasil, entretanto, virá em um futuro ainda distante — somente em 2045.

Vale lembrar que o eclipse solar total acontece quando a Lua cobre completamente a luz do Sol, o que de fato escurece o dia. O processo é diferente dos eclipses parciais do Sol — quando apenas um pedaço do astro é bloqueado pela Lua — ou anelares, como o que as regiões Norte e Nordeste presenciaram no ano passado. Um eclipse solar anelar acontece quando o Sol não cobre a Lua por completo, mas deixa uma "borda" que se assemelha a um anel.

Como observar o eclipse solar com segurança?

Eclipses solares acontecem quando o Sol ainda está iluminando a Terra. Observá-los sem o uso de equipamentos para proteção dos olhos pode ser muito nocivo — capaz de cegar.

E vale destacar que um simples óculos de Sol, ainda que tenha uma lente com muita qualidade, não protege os olhos dos raios solares. Existem três formas de observar o fenômeno em segurança:

Telescópio com filtro adequado para observação solar; “Óculos para eclipse solar”, normalmente vendidos em lojas especialistas em produtos astronômicos; Vidros de soldador número 14 ou superior.

Pode observar o eclipse solar com óculos de Sol?

Embora sejam produzidos para proteger a retina dos raios UV, os óculos de sol não foram feitos para olhar diretamente para o astro rei do nosso sistema solar. A luz direta contra a retina pode causar danos severos à saúde dos olhos e, caso a observação do eclipse seja feita sem proteção, pode levar à cegueira.

O mesmo vale para filmes negativos de fotografia e "chapas" de Raio X.