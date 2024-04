Eclipse solar: entenda por que região do Canadá declarou estado de emergência antes do evento

Quem estiver na América do Norte no dia 8 de abril poderá assistir a um eclipse solar total. Já quem estiver na Europa, verá o fenômeno parcialmente. O evento astrológico acontece quando a Lua, a Terra e o Sol ficam completamente alinhados e os raios solares são bloqueados por algum tempo.

Apesar de invisível no Brasil, segundo o Observatório Nacional, a região do Niágara, no Canadá, será um dos melhores lugares para observar o acontecimento astronômico.

A posição privilegiada gerou preocupação para o governo local, que decretou estado de emergência antes do fenômeno. Em comunicado, a região canadense informou que espera ter milhares de visitantes no dia do eclipse, apenas para observação. Segundo as autoridades, o fluxo intenso de turistas poderá gerar um verdadeiro caos na região.

As autoridades ainda orientam que os visitantes e residentes encham os seus tanques de gasolina e comprem mantimentos antes do acontecimento astronômico.

"Siga as diretrizes locais e sinalizações de estrada ao viajar em 8 de abril", afirma o governo. "Ao viajar nas estradas, não pare, tire fotos ou saia do carro para ver o eclipse".

Posso assistir mesmo no Brasil?

A NASA permitirá acompanhamento através das redes sociais e canais oficiais. O eclipse solar total começará no Oceano Pacífico Sul e cruzará a América do Norte, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá. O evento começará na costa do Pacífico do México por volta das 16h07 — horário de Brasília —, antes de entrar nos EUA, no Texas.

De lá, passará por Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine. Segundo a Nasa, pequenas partes do Tennessee e Michigan também sofrerão o eclipse solar total.

Então, o fenômeno seguirá para o Canadá, através do sul de Ontário, e continuará por Quebec, New Brunswick, Ilha do Príncipe Eduardo e Cape Breton. A previsão é que o eclipse saia da América do Norte, na costa atlântica de Newfoundland, Canadá, às 17h46 — horário de Brasília.

Na Europa, o Reino Unido e a Irlanda não verão a totalidade do eclipse. O evento só será visível ema algumas áreas quando o sol se pôr. Quem estiver no País de Gales, na Escócia, e noroeste e sudoeste da Inglaterra terá mais sorte. Enquanto isso, toda a Irlanda do Norte e a República da Irlanda verão o eclipse parcial

Esse eclipse demorará 20 anos para se repetir, sendo visto apenas novamente em 2044.

À medida que o sol se põe, o eclipse parcial aparecerá nessas regiões aproximadamente às 21h54 — horário de Brasília. O próximo eclipse total na Europa ocorrerá em 12 de agosto de 2026 na Groenlândia, Islândia e norte da Espanha.

Como assistir?