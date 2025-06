Quem é a brasileira escolhida para voo inaugural da Titans Space com destino à Lua e a Marte A missão marca o início das operações da empresa, que pretende realizar voos tripulados para objetivos espaciais, incluindo futuras viagens à Lua e a Marte

Planet earth globe view from space showing realistic earth surface and world map as in outer space point of view. 3d-Rendering in Blender , Abtract finance background Elements of this image furnished by NASA https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/57000/57752/land_shallow_topo_2048.jpg (Nasa/divulgação/Getty Images)