Quando acontece o 1º eclipse solar em 2022? Saiba como assistir

O primeiro eclipse solar de 2022 vai acontecer neste sábado, dia 30 de abril. Será um eclipse solar parcial, que acontece quando a lua passa por apenas uma parte do sol, sem 'transformar o dia em noite'. De acordo com informações da NASA, cerca de 65% do Sol será apagado pela Lua no pico do fenômeno.

Onde vai ser possível ver o Eclipse?

Será possível ver o eclipse somente na América do Sul, e de forma mais clara no Chile, Argentina, Uruguai, oeste do Paraguai, sudoeste da Bolívia, sudeste do Peru e em uma pequena área do sudoeste do Brasil -- cidades como Uruguaiana, por exemplo.

Qual a duração do eclipse?

O ápice do eclipse deve ser ao pôr do sol, mais precisamente, às 17h41, seguindo o horário de Brasília. A duração deve ser de quatro horas, ao todo, indo desde às 16h20 até às 19h40, ainda segundo o horário de Brasília.

Como ver o eclipse?

Ainda segundo as recomendações da Nasa, é necessário usar telescópios ou binóculos para enxergar o fenômeno. Não é recomendado olhar para o sol a olho nu, sem equipamentos adequados. Caso não tenha nenhum desses equipamentos, a recomendação da NASA é construir um projetor pinhole, que funciona de forma similar a uma câmera: a luz passa por um orifício e projeta uma imagem reversa na superfície oposta. O projetor pode ser feito com materiais simples, como uma caixa de cereais, folha de papel branco, folha de alumínio e alfinetes.

Quando vai acontecer outro eclipse em 2022?

O próximo eclipse deve ser no dia 16 de maio de 2022, mas dessa ver será lunar e total, totalmente visível no Brasil. Já o próximo eclipse solar deve acontecer no dia 25 de outubro, mas não deve ser visto por aqui.