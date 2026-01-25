Quais são os riscos de ser atingido por um raio?

Ser atingido por um raio é um fenômeno muito raro. Estimativas da Defesa Civil e de outros órgãos internacionais calculam que as chances de ser ferido por esse tipo de descarga elétrica é de 1 em 1 milhão, mas o risco pode aumentar a depender da situação.

Atividades ao ar livre durante tempestades, assim como permanência em áreas abertas ou exposição em regiões rurais, onde há menos estruturas de proteção, aumentam as chances.

Dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indicam que o Brasil registra, em média, cerca de 70 a 80 milhões de raios por ano. O volume coloca o país no topo do ranking mundial de descargas elétricas, à frente de nações como Estados Unidos, Índia e China.

Um raio pode liberar uma carga elétrica de milhões de volts em frações de segundo.

É possível sobreviver a um raio?

De acordo com o Ministério da Saúde, a chance de sobreviver a uma descarga de raio direto é de apenas 2%. As pessoas também podem ser atingidas por correntes elétricas que se propagam no solo, a partir do ponto que o raio atingiu.

Quando essa energia entra em contato com o corpo humano, ela percorre tecidos, nervos e vasos sanguíneos, afetando múltiplos sistemas ao mesmo tempo.

Efeitos a médio e longo prazo na saúde

Segundo orientações do Ministério da Saúde, sobreviver a um raio não significa ausência de consequências. Muitas pessoas desenvolvem sintomas persistentes semanas ou meses após o acidente, como:

Dores crônicas;

Distúrbios do sono;

Alterações de humor;

Dificuldades cognitivas e de concentração;

Zumbidos e problemas auditivos.

Os principais impactos de ser atingido por um raio incluem:

Sistema cardiovascular: a descarga elétrica pode provocar parada cardíaca imediata ou arritmias graves . Mesmo quando o coração volta a bater espontaneamente, há risco de lesões secundárias e insuficiência cardíaca.

a descarga elétrica pode provocar . Mesmo quando o coração volta a bater espontaneamente, há risco de lesões secundárias e insuficiência cardíaca. Sistema neurológico: o cérebro e o sistema nervoso central estão entre os mais vulneráveis. Pessoas atingidas podem apresentar perda de consciência, confusão mental, alterações de memória , dificuldade de fala, convulsões e déficits motores temporários ou permanentes.

o cérebro e o sistema nervoso central estão entre os mais vulneráveis. Pessoas atingidas podem apresentar , dificuldade de fala, convulsões e déficits motores temporários ou permanentes. Sistema respiratório: a interrupção do comando neurológico da respiração pode causar parada respiratória.

a interrupção do comando neurológico da respiração pode causar Queimaduras e lesões externas: apesar de nem sempre visíveis, queimaduras podem ocorrer na pele, especialmente nos pontos de entrada e saída da corrente elétrica. Em alguns casos, roupas e acessórios metálicos intensificam as lesões.

Como se proteger de raios no Brasil?

Em dias com alta incidência de raios, a Defesa Civil orienta a buscar abrigo imediato em locais fechados e seguros, como residências ou prédios com sistema elétrico adequado, evitar permanecer em áreas abertas, além de não entrar em rios, lagos, piscinas ou no mar.

Além disso, é importante manter o alerta para o risco de acidentes indiretos dentro de casa, recomendando desligar aparelhos eletrônicos da tomada, evitar o uso de chuveiros elétricos e telefones com fio durante a tempestade